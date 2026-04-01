《推廣中醫藥文化大有可為》

中醫藥文化蘊含中華民族數千年的文明智慧與養生哲學，作為守護民眾健康的珍貴財富，既代表傳統文化，亦是構建人類命運共同體的重要國際公共產品。與此同時，香港特區憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，配合香港中醫醫院及中藥檢測中心旗艦設施的建設與投入，為中醫藥標準化、現代化與國際化發展，提供有利條件。

事實上，推動中醫藥國際化應以文化傳播為根基，並藉文旅融合開發主題項目，生動呈現其歷史脈絡與哲學內涵。惟當前推廣偏重醫療專業、忽視文化與生活場景融入，傳播渠道較單一。故須多管齊下、協同發力，以實現高質量發展與國際傳播。

一方面要搭建國際交流平台設立專項基金支持國際學者交流，依托創新科技打造線上虛擬展館與多語言課程；另一方面充分發揮香港樞紐作用，以香港中醫醫院為載體，建立國際交流實習基地，並深化與內地科研合作，推動標準互認，充分展示展示中國中醫藥優勢與潛能。

作為「跨界別關注中醫藥聯席會議」參議委員，我將於下星期組織其他委員一同參觀香港中醫醫院旗艦機構，深入了解本港中醫藥服務發展現況；同時身為港區全國政協委員，我會立足國家戰略布局、善用香港獨特區位優勢，為助力中醫藥國際傳播積極建言獻策，故此我已將相關提案提交至早前勝利閉幕的全國兩會，建議從文化傳播、人才培育與產業發展三方面協同並進，切實讓作為中華優秀傳統文化重要組成部分的中醫藥跨越國界、惠及全球，為人類健康事業與中外文明交流貢獻力量。

范駿華