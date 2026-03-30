兩會精神分享會︱陳曼琪促打造香港全方位國際仲裁樞紐 將國際商事仲裁產業化

選委界立法會議員陳曼琪今日（30日）於立法會兩會精神分享會就國家「十五五」規劃和最高人民法院工作報告宣講，她指國家「十五五」規劃明確加快建設國際一流灣區，支持香港深化國際法律及解決爭議服務中心、加快北部都會區建設；最高人民法院工作報告亦提到「港資港法港仲裁」。這促使她思考，在國家加強涉外法治建設、香港更好融入和服務國家發展大局中，香港應擔當甚麼角色。

陳曼琪建議打造香港全方位國際仲裁樞紐

陳曼琪建議打造香港全方位國際仲裁樞紐，將國際商事仲裁產業化，助力國家建設大灣區國際商事爭議解決優選地。她認為香港國際仲裁產業發展需要龐大客戶群，內地企業與仲裁機構「出海」為香港造就國際商事仲裁市場客源，既打造香港仲裁產業，亦助力國家涉外法治建設。

倡利用河套一區兩園優勢 建設國際商事仲裁樞紐

她建議利用河套一區兩園優勢，建設河套國際商事仲裁樞紐，服務前沿高端科技經濟，將「港資、港仲裁」適用於河套深圳園區的外資企業，吸引內地仲裁機構帶同客戶來港設分支並採香港普通法審理案件。同時善用北都發展專屬法例，將仲裁產業群輻射至整個北部都會區，把內地企業轉化為優質客戶，匯聚國內外仲裁機構與專業人才。對內地而言，香港提供了企業和仲裁力量出海的最佳路徑，真正實現優勢互補、互利共贏。