Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會精神分享會︱陳曼琪促打造香港全方位國際仲裁樞紐 將國際商事仲裁產業化

政情
更新時間：13:07 2026-03-30 HKT
發佈時間：13:07 2026-03-30 HKT

選委界立法會議員陳曼琪今日（30日）於立法會兩會精神分享會就國家「十五五」規劃和最高人民法院工作報告宣講，她指國家「十五五」規劃明確加快建設國際一流灣區，支持香港深化國際法律及解決爭議服務中心、加快北部都會區建設；最高人民法院工作報告亦提到「港資港法港仲裁」。這促使她思考，在國家加強涉外法治建設、香港更好融入和服務國家發展大局中，香港應擔當甚麼角色。

陳曼琪建議打造香港全方位國際仲裁樞紐

陳曼琪建議打造香港全方位國際仲裁樞紐，將國際商事仲裁產業化，助力國家建設大灣區國際商事爭議解決優選地。她認為香港國際仲裁產業發展需要龐大客戶群，內地企業與仲裁機構「出海」為香港造就國際商事仲裁市場客源，既打造香港仲裁產業，亦助力國家涉外法治建設。

倡利用河套一區兩園優勢 建設國際商事仲裁樞紐

她建議利用河套一區兩園優勢，建設河套國際商事仲裁樞紐，服務前沿高端科技經濟，將「港資、港仲裁」適用於河套深圳園區的外資企業，吸引內地仲裁機構帶同客戶來港設分支並採香港普通法審理案件。同時善用北都發展專屬法例，將仲裁產業群輻射至整個北部都會區，把內地企業轉化為優質客戶，匯聚國內外仲裁機構與專業人才。對內地而言，香港提供了企業和仲裁力量出海的最佳路徑，真正實現優勢互補、互利共贏。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台特別天氣提示：第二波強雷雨區東移未來一兩小時影響本港 局部地區雨勢較大
社會
4小時前
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘 特首李家超早上見傳媒
02:15
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘
政情
5小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
23小時前
02:59
星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯
申訴熱話
6小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
5小時前
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新
社會
50分鐘前
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
投資理財
8小時前
02:15
謝小華出掌政制及內地事務局 李家超：重中之重編制首份《香港五年規劃》 一特質「比任何人優勝」
政情
3小時前