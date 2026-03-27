李家超與新加坡總理黃循財會面 鼓勵星洲企業落戶北都和河套香港園區

行政長官李家超今日( 27日 )在禮賓府與訪港的新加坡總理黃循財會面，李家超表示，向黃循財介紹了香港的發展機遇和方向，黃循財亦將到訪河套深港科技創新合作區香港園區。他歡迎新加坡企業未來在北部都會區開拓更多商機，並期望香港與新加坡未來繼續加強合作，共創互利共贏的新局面。

李家超 : 黃循財上任後首次到訪香港 有特別意義

李家超與多名特區政府主要官員，包括財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東等，在禮賓府外迎接，黃循財與他們逐一握手。

李家超今日於社交平台發文，歡迎黃循財率領代表團訪問香港，指今次是黃循財上任後首次到訪香港，有特別意義。香港和新加坡之間擁有源遠流長的友誼和經貿合作關係。新加坡與香港去年互為彼此第五大貨物貿易夥伴，去年貿易額同年比上升超過一成。香港境內目前約有590家新加坡企業。香港和新加坡一直來往頻繁，同是國際貿易和金融中心，重視法治和自由貿易，擁有優質專業服務和人才。雙方更通過定期公務員交流活動，包括「新加坡──香港常任秘書長交流計劃」，在持續提升公共政策質素方面互相借鑑。他期待未來香港和新加坡在經貿、旅遊、人文和公務員交流等領域，進一步推動更廣、更深的合作。



李家超指在今次會面中，雙方就支持自由貿易和多邊主義，以及恪守世界貿易組織、聯合國等國際組織框架等確認了彼此共同的信念。面對地緣政治不穩定、貿易秩序重塑，香港與新加坡的合作和對話比以往任何時候都更為重要。他感謝新加坡支持香港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。另一方面，香港會發揮好「一國兩制」的優勢，擔當祖國和國際之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，致力協助新加坡企業連繫內地市場，並以我們國際級的專業服務為企業增值。

特區政府正全速推進北都發展 尤其河套香港園區建設和發展

李家超說，國家《十五五規劃綱要》明確支持加快北部都會區（北都）建設。北都是香港未來發展的新引擎，擁有巨大發展潛力和經濟價值。其中，河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）去年底正式開園，全力發展成為國際創新高地。香港特別行政區政府正全速推進北都發展，尤其河套香港園區的建設和發展。

他歡迎黃循財下午到訪河套香港園區，又鼓勵新加坡企業落戶北都和河套香港園區，參與商業建設和創新科技等範疇，把握北都和河套香港園區帶來的龐大機遇，雙方合作空間將更廣闊。香港在「一國兩制」下有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，會積極發揮「超級連繫人」和「超級增值人」的角色，協助新加坡企業拓展尤其內地市場，為企業和投資者創造更多機遇。

黃循財在社交平台表示今日較早前到訪北都，這個位於港深邊界、佔地3萬公頃的新發展項目。令他印象深刻的不僅是北都得宏圖願景，更在於它如何透過規劃設計，深化香港與大灣區聯繫，並支持香港下一階段發展。他感謝政務司司長陳國基及其團隊安排這次考察，並進行深入交流。黃循財對未來發展充滿期待，亦期望探索更多切實可行的合作範疇。