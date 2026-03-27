英國半年報告｜立法會斥報告不盡不實斷章取義 貶損完善選舉制度別有用心

立法會今日（27日）透過發言人強烈譴責英國發表《香港半年報告：二○二五年七月至十二月》，並全力支持外交部駐港公署及香港特別行政區政府發出聲明，以正視聽。立法會批評報告詆毁香港發展，抹黑香港社會、法治、人權等狀況，對香港特區立法會選舉和立法會工作的描述不盡不實，斷章取義，敦促英方正視事實，切實尊重中國主權，立即停止就香港事務指手畫腳，停止政治操作，多作有利香港同英國交流合作的好事、實事。

「任何對完善選舉惡意貶損 顯然別有用心」

發言人指，自2021年完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則後，現時立法會已徹底擺脫以往對立內耗、失序失效的亂象，重回理性、高效、務實的正軌，各項立法工作有序推進，協助特區政府持續推動經濟發展、改善民生福祉，成績有目共睹。

發言人強調，立法會是香港特區憲制下獨一無二的立法機關，是特區管治團隊重要一員。議員必須由愛國者出任，是世界通行的政治原則。任何對本港完善選舉制度的惡意貶損，都顯然別有用心，罔顧香港特區的實際情況，對此表示強烈反對。

立法會表示，已制訂《立法會議員守則》，以進一步訂明議員履職盡責的標準。資料圖片

立法會今日（27日）強烈譴責英國發表「香港半年報告：二○二五年七月至十二月」。

行政機關與立法機關既互相制衡又互相配合

發言人又指，香港特區在行政主導體制下，行政機關與立法機關既互相制衡又互相配合。《立法會議員守則》要求議員應真誠支持行政長官和特區政府依法施政，以建設性態度履行職務，建言獻策，不故意貶損行政長官和特區政府管治威信，不刻意破壞或削弱行政主導的施政效能，致力強化行政立法良性互動。

《守則》經全體議員同意修訂，更是體現行政立法同心治港的新格局，任何人不應對《守則》斷章取義，貶損立法會成效。