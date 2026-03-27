Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國半年報告｜立法會斥報告不盡不實斷章取義 貶損完善選舉制度別有用心

政情
更新時間：16:21 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:21 2026-03-27 HKT

立法會今日（27日）透過發言人強烈譴責英國發表《香港半年報告：二○二五年七月至十二月》，並全力支持外交部駐港公署及香港特別行政區政府發出聲明，以正視聽。立法會批評報告詆毁香港發展，抹黑香港社會、法治、人權等狀況，對香港特區立法會選舉和立法會工作的描述不盡不實，斷章取義，敦促英方正視事實，切實尊重中國主權，立即停止就香港事務指手畫腳，停止政治操作，多作有利香港同英國交流合作的好事、實事。

「任何對完善選舉惡意貶損 顯然別有用心」

發言人指，自2021年完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則後，現時立法會已徹底擺脫以往對立內耗、失序失效的亂象，重回理性、高效、務實的正軌，各項立法工作有序推進，協助特區政府持續推動經濟發展、改善民生福祉，成績有目共睹。

發言人強調，立法會是香港特區憲制下獨一無二的立法機關，是特區管治團隊重要一員。議員必須由愛國者出任，是世界通行的政治原則。任何對本港完善選舉制度的惡意貶損，都顯然別有用心，罔顧香港特區的實際情況，對此表示強烈反對。

立法會表示，已制訂《立法會議員守則》，以進一步訂明議員履職盡責的標準。資料圖片
立法會表示，已制訂《立法會議員守則》，以進一步訂明議員履職盡責的標準。資料圖片
立法會今日（27日）強烈譴責英國發表「香港半年報告：二○二五年七月至十二月」。
立法會今日（27日）強烈譴責英國發表「香港半年報告：二○二五年七月至十二月」。

行政機關與立法機關既互相制衡又互相配合

發言人又指，香港特區在行政主導體制下，行政機關與立法機關既互相制衡又互相配合。《立法會議員守則》要求議員應真誠支持行政長官和特區政府依法施政，以建設性態度履行職務，建言獻策，不故意貶損行政長官和特區政府管治威信，不刻意破壞或削弱行政主導的施政效能，致力強化行政立法良性互動。

《守則》經全體議員同意修訂，更是體現行政立法同心治港的新格局，任何人不應對《守則》斷章取義，貶損立法會成效。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻．最新車務安排｜旺角東至大圍站暫停服務 港鐵免費接駁巴士正來往九龍塘至大圍站
01:07
東鐵綫有人進入路軌範圍 旺角東至大圍站一度暫停 經處理後陸續全綫恢復
突發
18分鐘前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
6小時前
WeChat Pay HK宣布聯同深圳市南山區商務局推出「2026年南山區入境消費券活動」，由4月1日至6月30日向用戶派發總值逾千萬港元之電子消費券。 Edit caption
復活節豪派千萬南山區消費券 餐飲零售及南山海岸城4折！奈雪、盒馬、京東Mall全覆蓋
生活資訊
7小時前
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 人員隧道內尋獲觸電受傷男子
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 人員隧道內救出觸電受傷男子送院
突發
15分鐘前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
3小時前
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
一眾嘉賓參觀「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」展覽。
馬會馬年系列活動又一亮點項目 ─ 「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」展覽
社會資訊
3小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
10小時前
宏福苑居民上樓執拾安排：4.20至5.4分批上樓 每戶限4名居民 最多逗留3小時
02:39
宏福苑居民上樓執拾安排：4.20至5.4分批上樓 每戶限4名居民 最多逗留3小時
社會
3小時前