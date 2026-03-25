邵家輝打沙包致右手斷韌帶變「獨臂俠」 籲上年紀人士運動要量力而為｜Kelly Online

繼早前財庫局局長許正宇健身時舊患復發需撐拐杖，政界又添一「傷兵」。批發及零售界議員邵家輝今早（25日）現身立法會時，右手戴上固定器，狀甚不便，原來是打沙包時韌帶受傷。他提醒有一定年紀人士做運動要量力而行。

出院後即赴立法會

他稱，早前打沙包訓練時，不慎令舊患復發，經磁力共振檢查後，證實右手韌帶完全斷裂。他於昨日（24日）剛完成手術，今早出院後便赴立法會出席大會，笑言「（手術後）屋企都未返過」。

邵家輝表示，此為多年舊患，困擾已久，曾接受針灸、電療等治療，但情況未見好轉，近日更出現「發唔到力」的情況，遂聽從醫生建議進行手術。他指，一向有舉重和打沙包的習慣，回想很大機會是「自己批踭打沙包嗰時打鬼斷咗（韌帶）」。

邵家輝今早（25日）現身立法會時，右手戴上固定器，狀甚不便，原來是打沙包時韌帶受傷。

財庫局局長許正宇早前健身時舊患復發需撐拐杖。

「唔好成日當自己係後生仔」

邵家輝表示，平日「隻手好似冇嘢」，僅某幾個角度無法舉起手，故未有理會，長年累月下受傷而不自知，直至情況相當嚴重才正視問題。他勸喻「年紀唔後生嗰啲（人士）」，運動時量力而為，「唔好成日當自己係後生仔」。

他亦稱，術後需佩戴固定器具約6周，睡覺亦不能脫下，之後會接受物理治療。目前受傷右手只有手指可活動，如無意外，大約8至9個月後可做運動。他坦言低估手術後的痛楚，「我而家食咗止痛藥咋，見到我咁開心」，但藥力減退後，痛感強烈，已取消今日大部分活動。

記者、攝影：曹露尹

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