做Gym不慎觸發舊患復發 許正宇撐拐杖出席立法會會議｜Kelly online

全國兩會已順利閉幕，立法會今早（18日）復會。財經事務及庫務局局長許正宇現身立法會會議時，被發現需撐拐杖出席。他解釋，左邊大腿一直有舊患，昨日( 17日 )健身時不慎舊患復發，自昨日起便需以拐杖輔助行動，期望能盡快康復。

被問及康復進度，許正宇表示暫未確定，希望越快越好。他亦指傷勢問題不大，並在離場前不忘叮囑記者多保重身體。現場所見，許正宇步出會議廳及進入升降機期間，動作尚算自如。

期間，多名記者向許正宇查詢情況，金融服務界李惟宏、經民聯劉業強亦有上前問候，許正宇亦感謝各人關心。

記者：曹露尹

