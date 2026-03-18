做Gym不慎觸發舊患復發 許正宇撐拐杖出席立法會會議｜Kelly online
更新時間：15:47 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-03-18 HKT
全國兩會已順利閉幕，立法會今早（18日）復會。財經事務及庫務局局長許正宇現身立法會會議時，被發現需撐拐杖出席。他解釋，左邊大腿一直有舊患，昨日( 17日 )健身時不慎舊患復發，自昨日起便需以拐杖輔助行動，期望能盡快康復。
被問及康復進度，許正宇表示暫未確定，希望越快越好。他亦指傷勢問題不大，並在離場前不忘叮囑記者多保重身體。現場所見，許正宇步出會議廳及進入升降機期間，動作尚算自如。
期間，多名記者向許正宇查詢情況，金融服務界李惟宏、經民聯劉業強亦有上前問候，許正宇亦感謝各人關心。
記者：曹露尹
最Hit
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
2026-03-17 16:48 HKT