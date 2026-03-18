Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

做Gym不慎觸發舊患復發 許正宇撐拐杖出席立法會會議｜Kelly online

政情
更新時間：15:47 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:47 2026-03-18 HKT

全國兩會已順利閉幕，立法會今早（18日）復會。財經事務及庫務局局長許正宇現身立法會會議時，被發現需撐拐杖出席。他解釋，左邊大腿一直有舊患，昨日( 17日 )健身時不慎舊患復發，自昨日起便需以拐杖輔助行動，期望能盡快康復。

被問及康復進度，許正宇表示暫未確定，希望越快越好。他亦指傷勢問題不大，並在離場前不忘叮囑記者多保重身體。現場所見，許正宇步出會議廳及進入升降機期間，動作尚算自如。

期間，多名記者向許正宇查詢情況，金融服務界李惟宏、經民聯劉業強亦有上前問候，許正宇亦感謝各人關心。

記者：曹露尹
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
22小時前
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
4小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
01:03
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
突發
6小時前
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
影視圈
2小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
2026-03-17 13:20 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-17 16:48 HKT
英連鎖酒店現保安漏洞 29歲男靠一招騙取房卡 夜潛性侵女住客
英連鎖酒店現保安漏洞 29歲男靠一招騙取房卡 夜潛性侵女住客
即時國際
10小時前