大棋盤︱分散新興市場風險 商界力推中亞直航

近期中東局勢緊張，影響本港與當地交流，國泰昨日再公布，取消往返杜拜及利雅得的客運航班至5月底。近年特區政府銳意開拓中東市場，但近期事件顯示，中東亦容易受地緣政治風險影響。有商界人士就另闢蹊徑，力推航空公司開拓中亞國家的直航，做好兩手準備，據聞政府亦樂見其成。

中亞五國包括哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克，香港過去與這些國家過去交流不算最頻繁，但哈薩克本身是「一帶一路」國家之一，其駐港總領事Bauyrzhan Dosmanbetov對港十分友好，去年曾表示有意加強與香港的經濟聯繫和文化交流，形容內地及香港都是哈薩克人的熱門旅行目的地。

林健鋒：中亞國家經濟實力不俗 商界對香港市場感興趣

在商界打滾多年的行會成員林健鋒近日在電台節目指，面對中東局勢緊張，港企也要主動出擊，「將雞蛋放在不同的籃子」，開拓東盟、中亞等新市場，把握危中有機的發展潛力。

林健鋒向筆者透露，正力推國泰開設前往哈薩克、烏茲別克的直航，他指中亞國家本身經濟實力不俗，其中哈薩克與中國接壤，本身關係很好，自身在當地也有商界朋友，他們明言對香港很感興趣，希望發展成中亞金融中心並借鏡香港經驗；香港發展創新科技過程中，亦可將高科技智能產品賣到當地。

他認為開設直航是重要一步，對香港招商引資、人民交流有莫大幫助，香港要發展經濟、融入及服務國家發展大局，就需要利用好自身優勢深化國際交往；開拓市場時眼界要開闊，除了傳統歐美、近年興起的中東及東盟市場，中亞也應是考慮範圍。

林健鋒憶述，國泰前年重新開通前往利雅得的直航，初期不算多，但隨着交流頻繁，需求持續增長，往來兩地航班經常客滿，形容這是「雞先定蛋先」的問題。他指特區政府重視向不同國家招商引資，航空公司多配合、開拓新航線很正常，又笑言國泰去年純利達108億元，一定有空間嘗試多開航線，長遠而言香港與當地商業往來和旅遊搞旺了，需求必定上升，航線自然可賺錢。

國泰疫情間獲政府解救 政圈期望「報恩」

2020年疫情期間，本港航空業冰封，國泰面臨現金流危機，當時政府先後向國泰投資優先股及提供過渡性貸款，合共273億元，疫情後航空業復甦，國泰於前年已向政府償還有關投資。有政圈人士認為，政府當日出手助國泰渡過困境，避免倒閉，疫後財政改善賺大錢，亦應多配合政府招商引資及旅遊政策。

有熟悉航空業人士則指，站在航空公司角度，一定是熱門歐美航線最賺錢，但現實上「邊度可能條條航線賺大錢」，多開拓非主流航線的直航，帶來更大商機，對整體社會有裨益。

立法會議員姚柏良指，疫情前哈薩克當地航空公司有直航前往香港，但疫後已停止，他與香港旅議會前年曾到哈薩克阿拉木圖與當地旅遊局簽訂合作備忘錄，推動兩地旅遊合作，包括恢復直航，但最終當地選擇了先與廣州恢復直航，會繼續爭取。

他認為哈薩克及鄰近中亞國家，與香港在旅遊和商務方面有很大發展空間，香港亦是當地人冬季渡假的熱門地點，恢復直航有利兩地交流，也鞏固香港國際航空樞紐的地位。

聶風