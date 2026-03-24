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特區政府剔除《蘋果日報》相關3間公司註冊 列為「受禁組織」 刊憲後解散

政情
更新時間：20:27 2026-03-24 HKT
發佈時間：20:27 2026-03-24 HKT

署理行政長官會同行政會議今日（24）根據《香港國安法》第31條及《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）（下稱《條例》）第360C（1）條，命令公司註冊處處長將蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司（下稱《蘋果日報》相關三間公司）自公司登記冊中剔除。公司註冊處處長已隨即將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，並在憲報刊登有關該項除名的公告，《蘋果日報》相關三間公司即告解散。

政府：公司知情並參與黎智英串謀

特區政府發言人強調，維護國家安全至為重要。法庭在裁決理由書中指出，黎智英作為《蘋果日報》相關三間公司的控股公司——壹傳媒有限公司的多數股東，實際上控制了該三間公司，他密切管理《蘋果日報》並控制其編採方向；不論在《香港國安法》實施前或後，黎智英均利用《蘋果日報》的平台發布煽動文章，以及請求外國對中國和香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；《蘋果日報》的高層人員對黎智英的意圖完全知情，並提供支持，落實黎智英的編採指示。

發言人指，法庭裁定第一項控罪「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物罪」及第二項控罪「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」所指的串謀，是得到《蘋果日報》相關三間公司的配合的，它們是知情並願意參與其中的。因此有需要為維護國家安全而依據《條例》第360C條行使有關權力，將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，以在維護國家安全與保障人權自由之間達致合理平衡。

特區政府剔除《蘋果日報》相關3間公司註冊。資料圖片
特區政府剔除《蘋果日報》相關3間公司註冊。資料圖片

刊憲後三間公司即告解散 

發言人表示，公司註冊處處長已將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，經刊憲後該三間公司即告解散，並已成為「受禁組織」，任何人從事《維護國家安全條例》第62至65條所訂明的行為，即屬犯罪，包括以受禁組織的幹事或成員身分行事；向受禁組織提供任何形式的援助等，一經定罪，最高可處罰款1,000,000港元及監禁14年。

發言人又指，特區政府會繼續堅定不移維護國家安全，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，有法必依、執法必嚴、違法必究，並呼籲社會大眾不應參與受禁組織的任何活動或與其有任何瓜葛，與受禁組織劃清界線。

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