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北都專屬法例｜甯漢豪：冀提速發展吸企業落戶 未來5年造900公頃熟地

政情
更新時間：15:32 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:32 2026-03-24 HKT

立法會發展事務委員會今日（24日）下午召開會議，討論為加快北部都會區發展訂立專屬法例。發展局局長甯漢豪重申，北都是香港未來經濟發展引擎，將會新造3,000公頃土地，當中有900公頃熟地會於未來5年造好，形容現在是北都發展關鍵階段，故希望訂立專屬法例，以提速發展，亦透過具彈性法例，更好地吸引企業落戶。

甯漢豪續稱，北都是香港最近廣東省的地方，自然可與大灣區內廣東省城市更易做到協同發展，便利香港在大灣區發展，亦可以服務國家，是一個重要策略定位，故必定要提速提效。

北都專屬法例要達到3個目標

甯漢豪表示，北都總體規劃大致已出台，很多發展區已進入建設階段，接下來5年，工程開展會較過去幾年更大規模，目標是未來5年做好900公頃熟地，當中有300公頃是產業用地，故訂立專屬法例，以吸引企業參與北都上蓋建設及落戶，讓企業安心。

她指出，北都專屬法例要達到3個目標，包括在規劃及地政安排上拆牆鬆綁，容易彈性調較配合企業策略；亦希望推出措施令工程再快一些；吸引企業落戶，營運方面特別措施需要法例，讓企業得到便利。她續稱，除了主要框架外，有些細節希望保持彈性，透過附屬法例處理，當局希望透過「先訂立、後審議」處理，即不多於49天內完成，更承諾相關政策會完成審議後才生效。

記者：郭詠欣

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