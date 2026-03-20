香港中律協拜訪中聯辦法律部 探討香港法律界更好融入國家發展大局的機遇

香港中律協昨日( 19日 )到訪中聯辦法律部，就對標「十五五」規劃，深化香港國際法律及解决爭議服務中心，助力國家涉外法治建設，包括香港法律界更大力開拓大灣區法律及仲裁業務、境外合同公證等範疇，向中聯辦法律部部長劉春華及副部長張玉梅反映意見，獲得高度重視。

香港中律協創會會長陳曼琪律師、會長盧懿杏律師、創會副會長黃國恩律師、理事張子安律師、陳家昇大律師及張博彥律師、委員江月珍律師、劉欣欣大律師、陳貴春大律師及梁振雄律師參與了此次交流。

香港中律協將持續反映會員及業界意見，鼓勵會員把握國家「十五五」規劃與「一帶一路」建設帶來的歷史機遇，善用各方平台和資源，展現香港法律專業的卓越水準，爲國家涉外法治建設和高質量發展貢獻力量，也為自身的專業發展開創更廣闊的天地。