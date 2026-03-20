Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港中律協拜訪中聯辦法律部 探討香港法律界更好融入國家發展大局的機遇

政情
更新時間：19:05 2026-03-20 HKT
發佈時間：19:05 2026-03-20 HKT

香港中律協昨日( 19日 )到訪中聯辦法律部，就對標「十五五」規劃，深化香港國際法律及解决爭議服務中心，助力國家涉外法治建設，包括香港法律界更大力開拓大灣區法律及仲裁業務、境外合同公證等範疇，向中聯辦法律部部長劉春華及副部長張玉梅反映意見，獲得高度重視。

香港中律協創會會長陳曼琪律師、會長盧懿杏律師、創會副會長黃國恩律師、理事張子安律師、陳家昇大律師及張博彥律師、委員江月珍律師、劉欣欣大律師、陳貴春大律師及梁振雄律師參與了此次交流。

香港中律協將持續反映會員及業界意見，鼓勵會員把握國家「十五五」規劃與「一帶一路」建設帶來的歷史機遇，善用各方平台和資源，展現香港法律專業的卓越水準，爲國家涉外法治建設和高質量發展貢獻力量，也為自身的專業發展開創更廣闊的天地。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
21小時前
「星鑽服務大獎2025」頒獎禮圓滿結束 表揚業界翹楚 邁向服務新世代
活動資訊
1小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
6小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
2026-03-19 16:49 HKT
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
10小時前
02:51
宏福苑聽證會｜警方可靠情報顯示 有黑社會經營顧問及承建商參與大維修 充斥串通、貪污、秘密共識 ｜持續更新
社會
9小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
13小時前