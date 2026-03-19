大棋盤︱緊急警示「解凍」？ 應用場景難劃線

宏福苑大火發生至今近4個月，獨立委員會聽證會今日正式展開，無論是火災成因、救援工作、監管人員角色責任，以至大維修工程圍標等，無一不在公眾目光下被反覆審視。昨日立法會復會，有議員就關注政府耗資1.5億元設立的緊急警示系統已完成升級工程，可發出分區或聯區警示，日後會否就火警發出分區警示制訂清晰準則，及時通知當區居民逃生。保安局局長鄧炳強表明要審慎使用，避免打擾市民日常生活，若頻繁使用會導致「警示疲勞」。

緊急警示系統設立至今只用過一次，即2022年新冠疫情期間，通報伊利沙伯醫院轉為新冠病人定點醫院，惟當時被質疑做法欠妥，因媒體已廣泛報道，也未構成即時危險，不合乎「嚴重緊急」定義。未知是否「一朝被蛇咬」，政府對動用系統慎之又慎，不論是「五百年一遇」暴雨，抑或去年超強颱風來襲，系統彷已束之高閣。

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宏福苑警鐘無響 居民錯過逃生黃金時機

坊間對宏福苑大火其中一個疑問，就是為何大廈火警鐘沒響，令居民錯過逃生黃金時機？若然相關部門多做一步，啟動警示系統，情況又會否不同？商經局上月回覆立法會議員質詢時解釋，宏福苑火警是「地區性事故」，因而未有發出緊急警示，認為當時消防車警笛聲已有警示作用。

不過今次警示系統迎來升級，是否意味日後倘有重大天災人禍事故時，當局會考慮重用，為系統「解凍」？局方的答覆相當謹慎，強調一般火警極少機會涉及整個分區，或需要整個分區的居民即時作出應變，若啟動「分區警示」會覆蓋數十萬名用戶，遠超實際受影響人口範圍，不符比例，亦會引起不必要恐慌。這意味即使系統升級，火警似乎仍難以符合當局發出警示的門檻，使用機會較低。

立法會議員吳傑莊分析，將警示系統升級至可分區發放，技術上非難事，原理是事先在系統內設置指定發射站範圍，按事故地點、規模發送訊息，使用與否則由政府判斷。他個人建議，針對嚴重影響市民安全，且突如其來無法事前預計的事故，「例如十號風球，天文台本身也有預警，毋須再用警示系統；但如果風暴期間，某一區突然有嚴重山泥傾瀉或水浸，就有需要再作警示，提大家疏散」。

工聯會議員鄧家彪則指，「嚴重緊急」事故無劃一定義，不能一概而論，但建議使用警示時依照3個原則：若有關災害訊息不及時得悉，可能帶來更大傷亡；若市民逗留在附近，會明顯妨礙救援工作；以及平息一些可能帶來即時恐慌並危及公共安全的謠言。他認為每場災害情況不同，要靠臨場判斷。

不過亦有議員從政府角度出發，指火場瞬息萬變，逃生方法不一，但政府緊急警示具權威性，使用時須思考更多，舉例若建議市民立即撤離，「萬一有人本身安全，但收到訊息後逃生塞死在樓梯，豈非間接害人？」

宏福苑大火奪去百多條寶貴性命，居民痛失至親及家園，社會各界均期望查出真相，問責到底。不過在獨立委員會調查結果出爐之前，政界對追責討論大多點到即止，聚焦改善系統問題、防止圍標等，有一種「向前看」的默契，問責與否始終要待報告公布後，再由政府定奪。

聶風