北都專屬法例今提交立法會 李家超：打造經濟新引擎 助港產業升級獲跨越式發展

政府銳意加快北部都會區建設，《星島》專欄「大棋盤」今日（17日）報道，特區政府今日會提交北都專屬法例文件，以主體法例結合附屬法例的模式推行。行政長官李家超今日在行會前會見傳媒時確認，特區政府今日將提交北都專屬法例文件以展開諮詢，冀今年內通過。

李家超指出，本港將會有三分之一人口居住於北部都會區，北都面積亦約等於三分之一，發展目標不單是提供居住空間，更重要是推動產業發展，希望提升先進產業及發展新質生產力，期望透過專屬法例「拆牆鬆綁」，在確保質量的前提下，加快發展步伐。

李家超表示，北部都會區的發展需確保質量及速度並行，而正提交立法會審議的附屬法例，正旨在容許政府在處理特定事宜時更具靈活性，以加快進度，確保香港的競爭力。他相信，立法會的審議過程中會吸納市民意見，確保最終的法例與政策更具質量。

循三大方向提速發展

為推動發展北部都會區，李家超指在《施政報告》中已提出成立由其主持的「北部都會區發展督導委員會」，並循三大方向提速發展。首先為發展北部都會區的規劃及地政程序「拆牆鬆綁」，容許彈性、動態地規劃土地；透過不同便利措施，加快工程進度；透過便利跨境要素流動，促進人流、物流、資金流及數據流等要素跨境流動，以吸引產業落戶。

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李家超續指，政府已推出多項措施，包括去年12月就洪水橋片區開發進行招標，並已成立洪水橋的產業園公司，現亦正籌備新田科技城的園區公司，並提供特別優惠政策包，包括批地、地價、資助及稅務等優惠政策。

科研及高端製造業上取得跨越式發展

李家超期望，除將北部都會區打造成經濟發展的新引擎外，更可以令本港產業升級，在科研及高端製造業上取得跨越式發展。他希望市民共同支持國家「十五五」規劃綱要中，港澳專章內提及「加快北部都會區建設」，強調政府會全速進行，同時確保任何決策或措施都是質量豐富、效果良好。