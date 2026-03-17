大棋盤︱北都專屬法例出爐 採附屬立法增靈活性 消息：政府邀議員本月實地考察

國家「十五五」規劃綱要全文日前出爐，港澳專章明確支持港澳鞏固提升競爭優勢，並提及「加快北部都會區建設」，是首次把北都發展寫入國家規劃之中，反映北都發展只會加速，不能拖慢。全國兩會剛閉幕，特區政府今日將提交北都專屬法例文件，據悉今次立法以主體法例結合附屬法例的模式推行，其中主體法例不會列出所有細節，但會透過授權在指明範疇訂立附屬法例，以保留靈活性。

冀年中提交條例草案 今年通過

去年《施政報告》提出訂立「加快發展北都專屬法例」，包括授權政府制訂簡化的法定程序，如成立法定園區公司；為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金等。立法會發展事務委員會下周二開會討論，據知政府同日展開約兩個月公眾諮詢；政府今日先向立會提交文件，冀今年年中提交條例草案、今年內通過。

消息透露，北都專屬法例將由主體法例設定主線框架，不會羅列所有措施和細節，但會授權行政長官會同行政會議，按需要就指明範疇進一步訂立附屬法例。附屬法例涉及多個範疇，包括簡化改變用途審批程序，將審批時間控制和壓縮在大約兩個月內完成、便利使用創新建築技術、便利跨境人員流動，以及成立法定機構等。

北都被視為香港經濟新引擎，如今更納入國家五年規劃，政府一直形容對發展「心急如焚」。政府中人指，今次立法框架的設計，充分考慮了北都的重要性和獨特性，透過主體法例設定主線框架，凝聚共識，確保社會上下一心推動北都加快發展，而後續透過附屬法例為發展所需程序逐一拆牆鬆綁。

消息：附屬法例形式立法 應對更靈活和高效

消息指，主體框架會提綱挈領對北都發展作規範，同時留有餘地，讓政府和社會在北都發展過程中遇到新問題時，可盡快透過附屬法例形式立法，令應對更為靈活和高效。指明的簡化範疇將寫明於主體法例內，但細節會透過附屬法例落實。

政府中人解釋，採用這種模式是希望立法程序較快，回應社會對加快北都發展的期望；而細節安排需不時按最新及實際情況調整，因此以附屬法例落實細節是合適。

附屬法例待立法會審議後始生效

近年政府投入大量資源發展北都，《預算案》更罕有地從外匯基金調撥1500億元投資收入，以支持北都及基建發展，但如何做好監督及審批，備受關注。政府中人提到，專屬法例只是簡化程序，但法例仍有規限、有適當審批和平衡。據悉，政府會把附屬法例生效時間訂立在最少現行法定的49天或之後，甚至更長，以讓議員有更充足時間審議。換言之，附屬法例會在立法會完成審議之後才生效，把關工作或較一般做法更嚴，務求在加快發展和監督之間取得平衡。

本月邀議員考察北都

發展事務委員會委員、勞聯林振昇表示，先訂立主體框架，可讓北都發展有例可循，具體細節措施則由附屬法例處理，日後面對新情況時可更具靈活性。有地產界人士表示，樂見採用此立法模式加快發展，儘管附屬法例制定需時，但有關拆牆鬆綁的範疇已率先在主體法例中列出，讓業界一目了然，有助了解和預期哪些環節可加快。

發展北都不能紙上談兵，據悉政府計劃今個月內安排立法會議員考察北都，包括河套香港園區、北都大學城用地等，透過實地了解，讓議員更全面掌握北都概況及前景，有助法例審議。

聶風