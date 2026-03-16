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大棋盤︱規管放債禁「諮詢人」可取 行業生態仍須整頓

政情
更新時間：08:45 2026-03-16 HKT
發佈時間：08:45 2026-03-16 HKT

因應過度借貸等問題，政府決定加強規管放債人，分兩階段實施新措施限制無抵押貸款，首階段包括按收入設借款上限、禁止「貸款諮詢人」等，財庫局局長許正宇形容規管是「民有所呼，我有所應」。新措施確實有助紓緩部分問題，決心值得肯定，但有議員提醒，仍有機會出現監管漏洞，尤其針對放債人市場生態，未來仍需要一場「大整頓」。

新措施包括設立「還款佔入息比率」上限，其中月入6000元或以下人士，還款比率不得高於35%；月入6001元至1.2萬元者不得超過40%。雖然許正宇否認新措施是針對外傭，但眾所周知，收入低於此水平而過度借貸問題嚴重者，絕大部分是外傭，尤其外傭胡亂借貸後可以「走佬」回鄉。

此外，令不少外傭僱主聞之色變的「諮詢人」制度，政府明令禁止。目前借款，隨意填一名親友名字便可令對方成為「諮詢人」，過程毋須當事人同意，當債仔未如期還款，親友卻無辜被滋擾。前特首梁振英也曾「中招」，有網上貸款公司短訊他，稱家中外傭欠款數千元，要求代還。

遏外傭借貸亂象 部分「尾巴」仍未能處理

不過新措施仍有一些「尾巴」暫未能處理，例如雖設立借款額上限，但現實是不少外傭會同時向幾間財務公司借款。政府建議由明年起，強制無抵押貸款的放債人，將資訊放上「信資通」平台，助行業在審批貸款時瞭解借款人還款能力。不過系統並非實時性，仍有可能出現漏洞，甚至有不良財務公司，明知借款人難以還款仍批出貸款，或誘使事主重複申請以「債冚債」的方式償還貸款，令其深陷債務陷阱。

工聯會議員鄧家彪指，總體而言新措施打擊力度足夠，尤其直接禁止「諮詢人」制度，針對性解決不少外傭僱主的困擾和擔憂，若財務公司突然滋擾無關人士收債，是足以除牌的違規行為。加上當局將借款額上限與外傭剩餘合約期、借款人收入等掛勾，可防止不合比例的借貸數額。

不過他提醒這些只是第一步，長遠而言放債人行業生態，才是問題根源，現時十大財務公司佔了放債人市場八成以上的份額，其餘是逾千間小型「財仔」，質素良莠不齊，部分隨時以「套路債」等形式鑽法律空子，逼使事主長期欠債，對社會禍害深遠。他認為對放債人的牌照要求應進一步專業化，包括註冊會計師審核等。

有熟悉政策人士承認，「信資通」系統資訊並非完全實時，有機會出現時間差，但查詢紀錄是實時的，「例如你向A公司借3000蚊，半小時後向B公司再借，B公司會喺系統內睇到，有其他財務公司查詢過，從而得知該人向多於一間公司借錢」，這有助放債人審視借款人的還款能力與壞帳風險。

至於製造債務陷阱問題，該人指，雖然今次未有針對性措施，但考慮到「追數都有成本」，透過嚴格規限貸款額，相信有助紓緩，「為咗一萬幾千貸款額，額外花多嚿錢搵人收債，商業上無甚利可圖。」

借貸廣告氾濫 易誤導市民過度借貸

融資行業從業員協會召集人陳子康贊成撥亂反正，期望行業迎來大洗牌，只留下優質、正規的財務公司。但他提醒，部分不良貸款是在網上非法營運，源頭來自境外，現行法例未必能處理，期望再進一步堵塞漏洞。

《放債人條例》自1980年實施至今，「財仔」生意早由地下轉為地上，多年來財務公司大灑金錢在電視、網上賣廣告，以正當生意示人，行業形象已大幅「漂白」，予人印象早由兇悍討債的彪形大漢，轉變為年輕專業女子、江湖救急的情義兄弟等。不過借貸廣告氾濫，又會否營造出一種「錢來得易」的錯誤觀感，影響社會風氣，誤導市民尤其年輕人過度借貸？長遠可能是另一需要正視的問題。

聶風

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