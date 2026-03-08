兩會2026︱施榮懷：牢牢把握「十五五」機遇 築牢香港與國家共興基石

全國政協十四屆四次會議今午（8日）舉行第三次全體會議，全國政協常委施榮懷發言時指，香港應牢牢把握「十五五」機遇，深度融入和服務國家發展大局，並以北部都會區為核心，推動創科及強化國際金融中心功能，築牢香港與國家共興的基石。他形容，此舉既是「愛國者治港」的必然要求，亦是推動香港高質量發展的必由之路。

以北都為核心 對接大灣區

施榮懷認為，香港的獨特優勢與國家發展需求高度契合，正迎來歷史機遇。他建議香港把握「十五五」機遇，以北部都會區為核心，對接大灣區國際科創中心，聚焦人工智能、生物醫藥等前沿領域，並爭取國家支持設立更多國家級科研平台，打造創新資源「強磁場」。

他亦建議強化國際金融中心功能，發展離岸人民幣及綠色金融；並依託普通法優勢，建立「一帶一路」法律服務聯盟，為內地企業「走出去」築牢安全屏障。此外，香港應加快港深西部鐵路等基建聯通，推進民生事項「跨境通辦」，並搭建青年創業孵化基地，讓青年成為區域發展的「生力軍」。

施榮懷又指，香港應持續加強國家安全與國民教育，發揮愛國愛港社團作用，組建跨領域專業服務聯盟，精準對接國家戰略。