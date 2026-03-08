國際婦女節︱李家超：女性撐起社會大半邊天 如同「綾羅綢緞」華美而不乏內涵

國際婦女節︱今日（3月8日）是國際婦女節，行政長官李家超表示，女性是香港發展的重要力量，撐起社會「大半邊天」，將會三管齊下促進婦女權益及福祉。

國際婦女節︱職場參與度持續上升

李家超伉儷今日出席2026年國際婦女節酒會，向全港女性致敬。他致辭時表示，女性是香港發展的重要力量，佔全港人口約54%，不僅撐起社會「半邊天」，更是「大半邊天」。

國際婦女節︱本屆主要官員「女將」比例最高

李家超致辭時指出，香港作為多元共融的國際都會，一直透過提供有利環境、增強婦女能力及推行公眾教育，「三管齊下」促進婦女權益及福祉。他提到，近年女性在職場的參與度持續上升，越來越多上市公司設有女性董事，今屆政府也是歷屆女性任主要官員比例最高的管治班子。他形容，這些數字見證了政府推動平等機會的成果，更彰顯「巾幗力量」對香港的貢獻。

李家超更以「綾羅綢緞」比喻香港女性的多元特質，形容婦女正如綾羅綢緞一般，柔軟而不失韌性，華美而不乏內涵，既有包容溫暖的一面，又有剛毅不屈的一面，期望婦女以這份力量推動香港發展。

李家超又提到本月31日將舉辦第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」，期望各界踴躍參與，就家庭與婦女發展議題交換意見，共同推動婦女事業邁步向前。

首屆「友妳啟導」計劃成效良好 今屆名額增至120個

李家超於活動完結後在社交平台發文指，在出席2026年國際婦女節酒會前，他偕同太太與數名「『友』妳啟導」友師計劃學員會面。她們來自多所院校、就讀不同學科，當中既有本地同學，亦有來自內地來港升學及印度裔的同學。李家超細聽她們分享參加計劃後的經驗與得著，對她們紛紛表示獲益良多感到鼓舞，期望她們繼續透過參與計劃得到啟蒙，並寄語學員要找到自己的理想及抱負，祝願她們發展一切順利。

「『友』妳啟導」友師計劃源於2024年《施政報告》，旨在促進女性職場發展，為有志投身專業行業或商界的本港女大學生配對女性領袖友師，並提供相關培訓及活動，例如職涯規劃、求職技巧、商務禮儀、參觀公私營機構等，培育未來「半邊天」的力量。

李家超表示，本屆政府非常重視女性對社會的貢獻，並積極推動支援婦女的工作。因此在去年正式推出「『友』妳啟導」友師計劃，為有志投身專業行業或商界的本港女大學生配對女性領袖友師，並提供相關培訓及活動，培育未來「半邊天」力量。計劃反應熱烈，成功招募53位來自不同界別的女性領袖擔任友師，並有83位學員通過遴選參與計劃。他衷心感謝多位在各自領域表現卓越、成就非凡的女性領袖願意撥出時間擔任友師、傳承經驗，匯聚巾幗力量、積極培育後進。

有見首屆計劃成效良好，李家超在去年《施政報告》宣布會繼續推行計劃，並將第二屆計劃的學員名額增加五成至120個，提供相關培訓及活動，令更多女大學生受惠。為推動婦女發展，李家超亦在去年《施政報告》提出具體措施，包括大幅增加婦女自強基金的撥款，資助婦女團體及非政府機構推行更多相關項目。政府亦會於今個月底舉辦第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」，傳承2025年北京全球婦女峰會的精神，與持份者共同探討持續推動本港婦女和家庭發展的措施。

記者：周育瑩

攝影：陳浩元

