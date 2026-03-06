兩會每日精華｜丁薛祥晤港澳政協：特區要增強當家人意識 行政主導是社會共同責任 提五點要求

全國兩會踏入第三天，人大各代表團同政協不同界別委員，就新一份政府工作報告同「十五五」規劃草案舉行分組討論，提出意見。部分會議開放傳媒拍攝及採訪。

發改委：深化「人工智能+」行動

近年，浙江省的創科產業發展迅速，湧現杭州「六小龍」等科技公司，其中宇樹科技的人形機械人今年再度亮相央視春晚，表演武術，技驚四座。出席兩會的杭州市市長姚高員在會議期間透露，杭州去年新增超過兩千間高新技術企業，杭州 「六小龍」中也有四間計劃上市。杭州市有關部門會繼續改善營商環境，培育更多有前景的科創公司。

另外，國家發改委、財政部、商務部、人民銀行、證監會官員，下午受邀出席兩會經濟主題記者會。發改委主任鄭柵潔指出，國家將深化「人工智能+」行動，預期「十五五」結束前即2030年左右，內地的人工智能相關產業規模，增長到十萬億元人民幣以上。

丁薛祥談行政主導：立法、司法機關要共同配合支持

部分國家領導人今日出席了分組討論會。主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥早上參加港澳政協的聯組會議。在談及行政主導問題時，他強調，要真正落實行政主導並不容易，既要行政長官、特區政府增強當家人意識，也需要社會各方，包括立法、司法機關共同配合支持，又指行政主導不是行政長官一個人的事，也是港澳特區政府、廣大市民、社會各界的共同責任。

據與會政協委員引述，丁薛祥曾提及宏福苑大火，肯定特區政府有穩妥處理善後，及時發揮各方面力量，無受到別有用心人士利用火災擾亂香港、擾亂民心。他又向政協提出5點意見，包括搶抓「十五五」規劃機遇、支持行政主導、做好今年的選委會選舉、加快北都建設等。

