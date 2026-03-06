兩會2026｜港澳政協聯組會議 丁薛祥：行政主導不是行政長官一人的事 社會要共同配合支持

全國兩會正在北京舉行，港澳政協今早（6日）在政協禮堂召開聯組會議，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席。會議由全國政協副主席梁振英主持，副主席何厚鏵、咸輝及蘇輝，港澳辦主任夏寶龍亦有出席。梁振英表示，丁薛祥出席會議體現中央對「一國兩制」事業的重視、對港澳委員的親切關懷，對此倍感溫暖、深受鼓舞。

林建岳：行政主導是香港實現「由治及興」的重要保障

政協常委林建岳發言時稱，如何實現更好的發展是目前的重大課題，提到國家主席習近平在去年12月聽取香港及澳門特別行政區行政長官述職時，明確提出堅持和完善行政主導的要求，為香港提高治理效能，推動高質量發展指明了方向。他亦稱回歸以來的實踐證明，行政主導是香港實現「由治及興」的重要保障，當行政主導受到損害時，香港就會出現立法會以惡意「拉布」、非法佔中等泛政治橫行的混亂局面。

林建岳就更好融入和服務國家發展大局提三點體會

林建岳指，面對世界百年沒有的大變局，香港較過去任何時候更加需要按照習近平講話要求，堅持和完善行政主導，更好融入和服務國家發展大局。他提到三點體會，包括堅持完善行政主導，主動對接「十五五」規劃，紮實推動經濟高質量發展。

他解釋，香港過往長期奉行不干預政策，缺乏規劃發展的管治思維，香港要突破僵化的傳統思維，主動規劃對接國家發展戰略，關鍵在於行政長官和特區政府，要切實擔起第一責任人的責任，將行政主導落實到發展規劃方面，政府各部門要在行政長官領導下，主動加強對特殊發展的頂層設計和建設文化，做好與國家「十五五」規劃對接，增強香港未來發展的前瞻性、主動性。

他表示，從西方各國首腦接踵而至訪華尋求合作，可以看到今天中國的發展不僅是世界的巨大動能，更是各國的重要機遇，而香港特區政府最近宣告由行政長官領導統籌制定香港第一個「5年規劃」，全面對接國家「十五五」規劃，這正是香港堅持行政主導的重要體現，將開創更好融入和服務國家發展大局的新里程，開啟香港高質量發展的新篇章。

二是堅持完善行政主導，深度參與粵港澳大灣區建設，雖然大灣區建設取得重大進展，但在要素跨境流動，營商環境等軟聯通方面，還存在一些堵點、難點等，是需要特區政府借用行政主導的制度優勢，主動思變應變求變工作體系，積極打通堵點，推動粵港澳大灣區融合發展。

三是堅持完善行政主導，更好服務國家高水平對外開放，指香港具有「一國兩制」的制度優勢和高度國際化的平台優勢，是國家對外開放的重要橋梁。在市場開放方面，香港需要加強「超級聯繫人」及「超級增值人」的功能。香港強化行政主導，能有效應對發展多種風險的條件，提高國際競爭力和影響力，在以激烈的國際競爭中立於不敗之地。

丁薛祥：行政主導非行政長官一個人的事

丁薛祥在林建岳發言後，主動提到林的父親林伯欣，指林的家族做的影視事業，更曾投資一些內地愛國電影，對內地與香港交流融合有重要作用。

至於堅持行政主導，丁表示從歷史的教訓，到未來落實「十五五」規劃，以及香港與內地相融合，發展使命與責任兩個方面，都有行政主導的重要意義，以及必要性。

他續稱，真正要落實這件事也不是那麼容易的事，既需要行政長官、各級政府要增強一個認識，即是當家人的意識，也需要社會各方面，包括立法會和司法機關立法機關共同的配合，共同的支持。丁表示行政主導不是行政長官一個人的事，也是香港、澳門特區政府、香港、澳門廣大市民共同的責任，社會各界的共同責任。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：郭詠欣