兩會2026｜港澳政協召開聯組會議 丁薛祥：行政主導不是行政長官一人的事 是社會共同責任 要共同配合及支持

全國兩會正在北京舉行，港澳政協今早（6日）在政協禮堂召開聯組會議，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席。

全體港澳政協早上8時許到政協禮堂開會，今日會議由全國政協副主席梁振英主持，副主席何厚鏵、咸輝及蘇輝，港澳辦主任夏寶龍亦有出席。

林建岳：行政主導是香港實現有積極性的重要保障

政協常委林建岳發言，稱回歸以來的實踐證明，行政主導是香港實現有積極性的重要保障，當行政主導受到損害時，香港就會出現立法會以惡意拉布等混亂局面，提倡堅持完善行政主導，主動對接十五規劃，扎實推動經濟高質量發展。

丁薛祥：行政主導非行政長官一個人的事

丁薛祥在他發言後，主動提到林建岳父親林伯欣，指林的家族做的影視事業，對大陸與香港交流融合有重要作用。

至於堅持行政主導，丁表示真正要落實這件事也不是那麼容易的事，既需要行政長官、各級政府要增強一個意識，即是當家人的意識，也需要社會各方面，包括立法會和司法機關立法機關共同的配合，共同的支持。

丁表示行政主導不是行政長官一個人的事，也是香港與澳門特區政府、香港、澳門廣大市民共同的責任，是社會各界的共同責任。

