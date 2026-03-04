議政隨想︱范駿華：《立足香港優勢 共築航空產業新未來》

部署加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕的任務、是「十五五」時期經濟社會發展的關鍵方向。今年作為國家「十五五」規劃開局之年，香港亦處於「由治及興」的關鍵階段，特區政府新一份《財政預算案》緊扣國家戰略部署，發揮香港獨特優勢，以務實前瞻舉措統籌財政整合、經濟轉型與民生保障，大力推動「人工智能 AI+」、新型工業及航空航天等重點產業發展，引領香港更好融入國家發展大局、服務國家高質量發展。

國家「十五五」規劃明確加快建設航天強國，並將航空航天列為戰略性新興支柱產業。隨着國產大飛機 C919 商業化與國際化推進，我國航空產業迎來黃金發展期，卻仍面臨航材保障不足、核心技術待突破等挑戰。香港具備國際樞紐優勢，完全可成為國產飛機與商業航天「走出去」的重要支點。

基於此，我已在新一份《財政預算案》建議書，以及現正於北京召開的全國兩會的提案中作出雙重倡議，從國家戰略高度構建「研發—製造—交易—維修—拆解」航空全產業鏈，並發揮中國香港固有優勢，進一步擴大產業規模、引入鏈上企業、對接內地廣闊市場、推出配套政策，以完善倉儲、跨境交易、適航互認等功能，逐步打造國產飛機航材交易中心。透過完善航空產業鏈佈局，既助力國家航空強國建設，更可從根本上守護國家航空產業鏈的安全與自主可控。同時推動香港經濟轉型升級、培育新質生產力，繼而為長遠繁榮注入新動力，切實以香港所長、服務國家所需。

范駿華