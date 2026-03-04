大棋盤︱陳國基廣邀前議員飯敘「補回」惜別宴 一女子暫未現身

新一屆立法會開局逾兩個月，工作漸上軌道，一眾落任議員亦陸續「再就業」，或退休享受人生。俗語說「人走茶涼」，在政治上尤為適用，不過據聞政務司司長陳國基相當「識做」，前晚邀請約20名前議員到山頂白加道官邸飯局，感謝各人貢獻。

閒話家常為主 席前「輕輕」談及宏福苑安置

據悉飯局分兩場，分別在本周一及周五，一眾未有爭取連任或落選的前議員皆有獲邀。飯局由陳國基作東，官員包括行政署長江美妮、司長政治助理，原定有19名前議員出席，最後有兩人臨時甩底。唯一一位出席的現任議員是立法會主席李慧琼，據聞她當日得悉晚上有飯局，便趁上京出席兩會前夕空檔，與大家聚舊。

陳國基作東 「彌補」去屆惜別宴遺憾

有與會者說，飯局主要是閒話家常，瞭解各人近況、分享飲食心得、「湊仔經」等等；陳國基發言期間感謝各人過去4年充分配合和監察政府施政，通過《維護國家安全條例》等重要法案。

據聞，聚會期間涉及時政的內容不多，但有與會者透露，席前眾人閒聊期間，有約略提及大埔宏福苑安置後續，有人關注有未受大火波及的宏志閣，是否仍適合居民回去居住；官員則保持口徑，即尊重私有產權及業主意願。

完善選舉制度後，上屆立法會以高效見稱，通過23條立法、簡樸房等法案，原本多名年屆七十的老將意猶未盡，冀爭取冧莊，惟最終紛紛棄選，也有新丁以不同理由放棄連任。當時議會瀰漫一片低氣壓，議員之間的「畢業飯」、已邀請官員出席的惜別午宴，均告取消。

有前議員打趣說，今次晚宴可「補回」當日無法舉行的惜別宴，顯示政府重視他們的貢獻，又指各人仍在不同領域服務香港、參與公職，與政府繼續保持溝通十分正常。也有與陳國基相識多年的人士指，司長向來擅於交際，由他擔當這個角色，最為適合。

江玉歡暫未現身 第二場會否「擦出火花」？

綜合與會者形容，前晚飯敘氣氛融洽，席間有不少人與司長屬老朋友，曾任保安局長和入境處長的黎棟國，更做過陳國基上司。至於向來對民生政策意見多的江玉歡，未有出席第一場飯聚，預料很大機會在第二場現身，未知屆時會否擦出火花。

有份出席的實政圓桌田北辰向筆者指，晚宴屬私人聚會性質，沒談及政治議題，席間亦無任何「單單打打」言辭。他引述陳國基指，本身亦想邀請現任議員聚會，但認為應先感謝離任議員的功勞，稱讚司長「好識做」，「今屆離任的議員比較多，有咁上下規模，約喺上嚟都方便。」

上屆議會共有35名議員棄選，除了舊人退下火線，其實當中不少人正值40、50多歲的當打之年，卸下「尊貴議員」身份，在其他行業仍可闖出新天地。例如擁有博士學位的民建聯顏汶羽，近日加入港專學院擔任助理教授；黨友梁熙則回歸商界，主理酒店生意；江玉歡擔任電台主持，更揭發巴士安全帶法例條文漏洞。

正所謂「山水有相逢」，前議員不一定「已完」，難保有朝一日能派上用場，或助政府一臂之力，官員與他們打好關係，也是明智之舉。

聶風