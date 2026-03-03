Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱港澳人大政協到港澳辦座談 夏寶龍勉心懷「國之大者」 共建美好家園

政情
更新時間：18:49 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:49 2026-03-03 HKT

全國兩會前夕，港澳地區全國人大代表、全國政協委員今午（3日）到中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室座談交流。港澳辦發稿表示，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對港澳代表委員來京參加全國兩會表示歡迎，希望大家充分認識「十五五」時期對港澳的非凡意義，倍加珍惜港澳來之不易的大好局面，心懷「國之大者」，認真履職盡責，帶頭學習宣傳貫徹全國兩會精神，支持特區政府依法施政，推動港澳高質量發展、更好融入和服務國家發展大局，為共建香港、澳門美好家園，為推動強國建設、民族復興作出新貢獻。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，副主任周霽、鄭新聰、農融，駐港國家安全公署署長董經緯等參加座談交流活動。

港澳地區全國人大代表、全國政協委員今午（3日）到中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室座談交流。
