財政預算案2026︱陳茂波指「AI+」加「金融+」協同效應巨大 可產生「飛輪效應」

財政司司長陳茂波表示，剛過去的財政預算案重點之一是銳意推動「AI+」與「金融+」的相互促進。他認為當「AI+」遇上「金融+」，所產生的協同效應將是巨大而深遠的。這並非單純簡單的疊加，更像是相互促進的「飛輪效應」，是因地制宜、深度融合的發展策略，兩者在相互推動中，創造新的價值和機遇。

陳茂波在網誌表示，預算案提出「AI+」與「金融+」兩條主線，期望能在經濟加速轉型的過程中，讓香港的高質量發展走向更高的台階。香港正身處科技創新的關鍵節點，人工智能不單是未來的核心技術，更是能影響千行百業的巨大力量。加速推動AI+的發展，實際上也是推動優勢產業的「變陣升級」和新興行業的加速壯大。

深度是核心速度是關鍵

陳茂波指，香港作為國際金融中心，有必要將前沿的AI技術深度融入服務之中，讓金融服務能做得更大更強，同時讓AI技術擴展到更廣闊的應用場景，實現雙向賦能、良性互動。在這個過程中，深度是核心，速度是關鍵。

他指可以預見，香港需要更懂用AI的企業，亦需要更懂AI和創新科技的金融和專業服務。這將豐富香港作為國際金融中心的內涵，更讓金融+科技創新與產業創新，助力國家現代化產業體系的建設。