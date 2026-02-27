選委界議員蘇紹聰辦茶聚 預計會做「Bill王」：出得嚟行預咗要還｜Kelly Online

新一屆立法會上任兩個月，選委界蘇紹聰今日（27日）舉行首個新春傳媒茶聚，是眾「新丁」之首。本身是律師的他，席間被問到會否做「Bill王」，即是多參與法案委員會的審議工作，他坦言已經預計會多參與這類工作，笑言：「出得嚟行，預咗要還」。

被問到是否適應議會工作時，蘇紹聰即表示與傳媒聊天時最開心，形容議會工作是全新領域，既要參加很多會議、見不同的人，仍處於適應期，並請助理及傳媒多提點他，若有做不對的事要指出來。

今屆議會甫上任即發生強制巴士乘客扣安全帶風波，當時不少「新丁」私下議熱，將來工作必須審慎，避免捲入旋渦，會更依賴具有法律背景的議員在法案委員會審議。

被問到是否預了要做「Bill王」，他指已有心理準備要加入多個法案委員會，又稱自己做慣這些工作，如果要他做一些不熟悉的範疇可能更難。再被追問會否擔心有「陷阱」，他笑言：「出得嚟行，預咗要還」，更說若盡力去檢視及審議後，仍有錯漏都沒有辦法，只有盡力而為。

展望未來四年任期，他期望推動線上法律服務普及化，讓市民可以以低廉價錢在線上取得法律意見，甚至針對感情糾紛進行線上調解等；推動大灣區訟裁員、調解員規則劃一；以及推動國安教育，指現時國安問題涉及科技、衛生、食品等不同層面。

記者、攝影：郭詠欣