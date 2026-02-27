立法會新春午宴 特首率官員出席 李慧琼：立會「瞓身」工作 深入社區調研

立法會今日（27日）舉行新春午宴，宴請行政長官李家超、行政會議成員、政府高級官員和立法會議員聚首一堂，共賀新歲。立法會主席李慧琼表示，今次出席人數突破200人，創歷史新高。對於港澳辦主任夏寶龍早前提出的「立法會沒有名譽議員，只有責任議員」的期許，她強調立法會是社情民意的匯集地，「我們會瞓身議會工作，多深入社區和業界調研問題。」她又提及，目前已有超過三分之二議員開設或計劃開設地區辦事處。

行政長官李家超逗留逾1小時後，在李慧琼陪同下離開立法會。另外，立法會議員陳紹雄在澳洲急病入院，其病情需時治療及恢復，其家人已代向立法會主席李慧琼請假並獲批准，李慧琼向傳媒表示，稍後時間會作回應。

李慧琼：多個政策範疇迅速展開部署

李慧琼表示，李家超在立法會換屆後提出多項「破天荒」舉措，包括為議員監誓後首次向全體議員表達祝福，及親身出席今屆立法會首次會議並發言，對於當局實際行動推動行政立法良性互動，表示衷心感謝。

她又指，立法會在多個政策範疇已迅速展開部署，包括成立小組委員會跟進北部都會區發展，並將組織實地考察，以加快推動創科產業發展。此外，立法會亦就大埔火災後支援工作召開特別會議，協助完善重建方案，體現立法機關對民生事務的關注。

李慧琼深信全體立法會議員都是有心、有力、有承擔

李慧琼表示，馬象徵速度、活力、勇於擔當和赤膽忠誠，深信全體立法會議員都是有心、有力、有承擔，與行政長官及各位官員、各位嘉賓一起躍馬揚鞭、一馬當先，服務市民，貢獻國家。立法會將定期舉行學習會，掌握中央的指導思想和重大發展策略，同時加強自我學習、自我提升，務求令議政更高質、高效。

多名政府高級官員出席午宴，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞、房屋局局長何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟及文化體育及旅遊局局長羅淑佩等。

菜單以「馬」年為主題 共設有九道精緻菜式

菜單別以「馬」年為主題，共設9道菜式，每道菜名皆蘊含祝福之意，寓意來年順景，包括「金馬獻瑞福滿堂」為叉燒、香脆素鵝及上海烤麩、「鳳舞花開喜迎馬」為碧綠彩鳳花枝片。另有清蒸龍躉、荷葉飯等美食。此外，宴席還備有寓意甜蜜的甜品「蓮子百合紅豆沙湯圓」 。

行會成員湯家驊未有出席午宴，他向《星島頭條》表示，因有突發事情故無法出席。

記者：黃子龍

攝影：盧江球