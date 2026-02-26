羅淑佩荃灣體育館觀賞NBL賽事 讚「香港金牛」由頭帶到尾贏102:85！︱Kelly Online
文體旅局局長羅淑佩在社交平台發文，指今晚（26日）到荃灣體育館看「香港金牛」主場迎戰「安徽皖江龍」的NBL（全國男子籃球聯賽）賽事。她指兩隊打得非常精彩，結果「金牛由頭帶到尾贏102:85！」。
羅淑佩說，更開心是見到兩位港隊球員0號和24號表現出色，希望以後有時間多看他們打球。除了球員，她指啦啦隊「Taurus」也十分搶眼，更稱許多球迷其實也是她們的粉絲。
相片：羅淑佩FB
