最年長立法會議員陳紹雄澳洲急病入院未能返港 議辦：已向立法會主席告假

政情
更新時間：21:29 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:29 2026-02-26 HKT

財政司司長陳茂波周三（25日）在立法會宣讀新一份《財政預算案》，90名議員之中，僅選委界立法會議員陳紹雄缺席。消息指，陳紹雄在澳洲急病入院，其病情需時治療及恢復，估計至少四星期後才有機會回港，其家人已代向立法會主席請假並獲批准。《星島頭條》記者今日（26日）曾嘗試致電陳紹雄了解情況，但電話未獲接通，而WhatsApp訊息顯示已讀（藍剔），惟同樣未有回覆。

議辦: 陳紹雄在外地因身體不適入院  暫未能返港

陳紹雄議員辦事處則表示，陳紹雄在外地因身體不適入院，暫時未能返港，他已向立法會主席告假並獲信納，詳情待他康復再向大家報告，又多謝大家關心。

去年立法會換屆選舉，多名年屆七旬的立法會議員退下火線後，現年68歲的陳紹雄是立法會最年長的議員，他身兼中電高級顧問，亦是立法會「C15+」聯盟的召集人，立法會工務小組委員會主席。

