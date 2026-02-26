廠商會上調本港GDP增長預測至3.5% 料今年香港貨物出口維持增長

香港中華廠商聯合會（廠商會）今日（26日）舉行新春團拜，廠商會會長盧金榮預料2026年全年GDP增長上調至3.5%。

預計今年香港貨物出口維持增長 但增速或放緩至單位數

盧金榮致辭時表示，雖然發達經濟體仍未擺脫經濟疲弱的狀態，同時，特朗普政府的新關稅政策再次為全球貿易前景增添不確定性，但港商近年持續優化全球供應鏈布局，相信有能力應對挑戰。加上中國內地仍是全球經濟增長的主引擎，而人工智能投資熱潮亦帶動相關生產與貿易活動，進一步鞏固香港作為亞太區電子零部件貿易樞紐的地位。他預計今年香港貨物出口將維持增長，但增速可能放緩至單位數；而服務貿易出口受金融市場活躍及旅遊復甦帶動，料將保持強勁增長勢頭。

他認為，內需將「接棒」出口，成為今年推動本港經濟增長的主要動力源；由於本地就業市場平穩，加上美國降息勢頭料將持續，本港融資環境將繼續改善。在股市和樓市同步向好的帶動下，財富效應進一步釋放，有助刺激本地消費與投資。同時，北部都會區的提速發展及新一份《財政預算案》推出的穩經濟、促增長政策，亦有助提振本地及海外對港投資信心。

盧金榮分析過去一年，香港經濟實現3.5%增長，超越市場預期，反映信心、資金與人才正加速回歸，高質量發展動能持續增強。因此廠商會將2026年全年GDP增長預測，由原來的3%上調至3.5%。

展望新一年，盧金榮以駿馬來形容香港當下勇往直前、全速發展的精神和衝勁。廠商會將持續強化「走出去」的支援布局，開展新一輪海外考察以探索新興市場商機，並將與內地商協會組織聯盟，啟動一連串聯網出海的合作，推動兩地企業拼船「直通世界」。

盧金榮指，廠商會也會積極引領工商界對接國家「十五五」規劃，包括舉辦高峰論壇，匯聚政、商、學界智慧，為香港制定自身五年規劃注入新視角與務實建議，助力香港更好融入和服務國家發展大局。