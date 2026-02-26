Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜孫東回應新加坡AI高額稅務扣減：香港推動AI是「少花錢多辦事」

政情
更新時間：17:11 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:11 2026-02-26 HKT

就新加坡將就人工智能（AI）應用開支提供高達400%稅務扣減，創新科技及工業局局長孫東今日( 26日 )表示，香港不會與其他經濟體比較投放資金數額，「我們不會跟其他經濟體去比較，你花多少錢，我花多少錢，我們最終看成果。」他重申香港推動AI發展秉持「少花錢多辦事」務實原則，又指「過去幾年你申請多了錢，社會上也未必接受得了。」他強調，香港目標不僅是滿足本地或大灣區發展，更立志成為整個區域的人工智能算力樞紐，並將AI發展為香港關鍵產業，相信未來將陸續看到成果。

新加坡政府早前宣布，將在2027及2028課稅年度，就合資格人工智能應用開支提供高達400%稅務扣減，上限為5萬新加坡元（約29萬港元）；同時，新加坡政府將在未來5年投入超過10億新加坡元（約61.27億港元）資助公共AI研究。被問及會否擔心香港因此落後，以及會否仿傚引入同等或更高優惠。孫東回應表示，香港在推動人工智能發展上，秉持「少花錢多辦事」務實原則，過去數年已取得顯著成果。

稱香港幸運地受惠於國家AI及機械人快速發展

他列舉香港近年在AI領域的成果。產業集聚方面，本港兩大創科園區已匯聚超過1,000家AI相關企業。人才培育方面，香港有5所大學在人工智能及數據科學領域位列全球前50名，其中3所更是躋身全球前20。至於初創生態方面，截至去年底，香港初創企業數量超過5,220家，當中相當部分與AI相關。

不過，孫東也坦言，在企業發展、產品應用及創造應用場景，香港與內地仍存在差距。他希望下一階段全社會能更重視，催生更多高科技企業。他特別提到，香港幸運地作為國家的一部分，能受惠於國家在人工智能及機械人領域快速發展，形容「沒有任何一個經濟體，能像香港這麼幸運」。

記者：黃子龍

攝影：劉駿軒

