財政預算案2026｜譚鎮國讚預算案務實穩健 范駿華建議研究跨境口岸徵費

財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》。新界北立法會議員譚鎮國形容預算案「務實穩健」，肯定預算案中的多項紓困措施，但促請政府恢復學生津貼及打擊黑工；選委界立法會議員范駿華則認同預算案聚焦創新科技，鞏固金融支柱及優勢產業，確切做到對接國家規劃，並建議就跨境口岸設施徵費作研究。

譚鎮國促恢復學生津貼 適時重推「公屋租置計劃」

譚鎮國形容預算案「務實穩健」，推出的一系列支援市民措施，涵蓋各階層，包括推出寬減差餉、薪俸稅及向合資格人士發放「雙糧」等措施，相信能紓緩各階層的財政負擔。他亦感謝預算案接納新社聯建議，涵蓋對婦女及在職家庭的支援。

不過，譚鎮國同時促請政府處理數項社會關注的議題。在保障本地就業方面，他指出黑工問題影響本地工人，建議政府加強跨部門突擊檢查，並建立黑名單及多渠道投訴機制。另外，他認為隨著財政狀況改善，政府有空間恢復2025/26學年取消的2,500元的學生津貼，以紓緩夾心家庭的壓力。置業方面，他建議政府在公屋落成量增加的同時，適時重推「公屋租置計劃」，以滿足公屋居民的置業需求。

為北部都會區注入300億元 體現政府提速決心

譚鎮國指出，預算案為北部都會區注入合共300億元，用以發展河套香港園區、新田科技城及洪水橋三個園區，為創科產業提供了重要的財政基礎，體現政府以實質資源提速新界北發展的決心。

他補充，除了資金支持，完善的政策配套是吸引企業落戶北都的關鍵。譚鎮國期望政府能推出更多創新措施，例如與大灣區城市合作推出「聯合政策包」，或為龍頭企業度身訂造落戶方案，當中涵蓋稅務優惠、簡化審批、人才配套及跨境數據流動等，以加大力度招商引資。

樂見大學城加快上馬 關注用地細節

對於預算案提出短期內推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，並預留100億元作貸款支援，譚鎮國表示樂見北都大學城加快上馬。就傳媒消息指北都大學城用地面積將有所增加，他歡迎政府擴大大學城用地，但同時關注洪水橋用地將分為三幅推出的做法，會否引致地塊細碎及地點切割等問題，期望政府能進一步交代土地的具體位置及面積等細節。

歡迎設城鄉共融基金 促「拆牆鬆綁」

譚鎮國歡迎預算案提出撥款二億元，推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，並認為此舉可提供誘因。他強調，長遠需有政策配合，為鄉郊場地「拆牆鬆綁」，並建議設立專責小組，協助申請人處理牌照及場地審批，讓城鄉共享發展成果。

他續指，北都重點發展生命健康科技，結合牛潭尾興建第三所醫學院校舍及綜合醫教研醫院，長遠將完善區內的醫療科研生態，並為「新界北聯網」奠定基礎。

范駿華：支持創科發展 倡研究口岸徵費

就創新科技及AI發展方面，范駿華認同政府對河套及新田科技城各注資100億，但希望當局制訂績效指標（KPI），並交待成果。他亦支持預留20億元推動中小學數字教育，包括為教師提供AI培訓，撥款5千萬提升學生、青年及公眾對AI的認知和運用技能，亦有助市民正確使用AI。

至於產業發展，范駿華認同發展香港成為飛機部件處理及交易中心，但認為應引入更多以國家為本的企業，以對準國產飛機「出海」趨勢，強化產業鏈自主可控能力。另外，就北都大學城建設而言，他支持政府為此預留100億元貸款，並建議協助大學發行高校債券等多元融資方法，以加快興建進度。

此外，范駿華亦提出兩項建議希望政府研究。首先是研究跨境口岸設施徵收費用。他認為各個口岸其實每年有逾一億的人次離境，可穩定政府財政收入；但認為可豁免跨境學童及留港過夜旅客相關費用；第二可研究優化供養父母免稅額，期望增加現時供養父母只有一個名額申索免税額的規定，同時也可擴同住額外免稅額的範圍至同一屋苑或同一小區，以推動子女就近照顧父母。

