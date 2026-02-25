財政預算案2026 ｜陳茂波戴紫呔宣讀預算案 官員、議員齊齊穿紫色上陣
更新時間：11:43 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:43 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:43 2026-02-25 HKT
新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，今年的封面顏色是紫色，寓意瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強，財政司司長陳茂波專程佩戴紫色呔出席立法會會議。
官員方面，其中文化、體育及旅遊局局長羅淑佩穿上紫色中式上衣，上面更有花朵的刺繡；民政及青年事務局局長麥美娟、教育局局長蔡若蓮同樣身穿紫色上衣；房屋局局長何永賢、運輸及物流局局長陳美寶則是淺紫色外套。
議員同樣一片紫氣，選委界簡慧敏、梁美芬、民建聯葛珮帆、郭芙蓉，都身穿紫色外套。西九新動力梁文廣一件紫色背心屬男議員中最為搶眼，經民聯黃永威紫色呔及袋巾同樣吸睛。
記者：郭詠欣
攝影：蘇正謙
相關新聞：
財政預算案2026．直播︱推全民AI培訓 撥款5000萬辦AI課程 僱員再培訓局升格為「技能提升局」
財政預算案2026 ｜今早11點公布 陳茂波：思路聚焦拼經濟、謀發展、惠民生
最Hit
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
2026-02-23 08:00 HKT
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
2026-02-23 19:00 HKT