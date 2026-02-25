財政預算案2026 ｜陳茂波戴紫呔宣讀預算案 官員、議員齊齊穿紫色上陣  

新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，今年的封面顏色是紫色，寓意瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強，財政司司長陳茂波專程佩戴紫色呔出席立法會會議。

官員方面，其中文化、體育及旅遊局局長羅淑佩穿上紫色中式上衣，上面更有花朵的刺繡；民政及青年事務局局長麥美娟、教育局局長蔡若蓮同樣身穿紫色上衣；房屋局局長何永賢、運輸及物流局局長陳美寶則是淺紫色外套。

議員同樣一片紫氣，選委界簡慧敏、梁美芬、民建聯葛珮帆、郭芙蓉，都身穿紫色外套。西九新動力梁文廣一件紫色背心屬男議員中最為搶眼，經民聯黃永威紫色呔及袋巾同樣吸睛。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙

