荃灣綫新信號系統︱田北辰：可單軌雙行免全線停駛 點名一條綫應更換新系統

政情
更新時間：17:14 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:14 2026-02-24 HKT

港鐵荃灣綫新信號系統將於3月15日投入服務，餘下3條市區綫的信號系統更換工程亦會按一年一綫的進度，預計於2029年完成。前九鐵主席、實政圓桌召集人田北辰表示，更換新信號系統有三大好處，包括減少硬件故障、解決舊軟件維修困難，以及實現「單軌雙程行車」，避免因事故而需全線停駛。

新系統信號採無線發射減故障率

田北辰指，舊信號系統需於路軌設置很多硬件，以發放信號，較易發生事故，「出事就要停駛，又不知道（出事）硬件在哪裏，就搞餐死」，加上舊系統零件部分已停產，需時特別訂造，增加維護難度；而新系統的信號是無線發射，路軌上硬件減少，故障機會自然降低，「電話都好少聽會壞系統啦。」

新系統可「單軌雙行」避免全線停駛

田北辰續指，舊信號系統軟件亦過時，新一代軟件工程師不熟悉舊軟體運作，而上一代工程師絕大部分已經退休，變相一旦出事，難以找到人維修，尤如「計時炸彈」。他又認為，新信號系統最優勝之處，在於可以做到單軌雙行，即可以封閉出事一段的一條軌道，相反方向的另一條軌道可改作雙向行車，避免舊系統需要全線停駛的問題，「僅封出事一段，另一邊路軌兩邊（方向）行車……（列車）停低車，待對頭車駛過，再用同一條路軌行車，乘客不用落車」，「我覺得咁對乘客係最好，亦係我樂見。」

他指，更換系統後，列車信號事故可以大減，但認為港鐵應為事故最多的將軍澳綫更換系統，不過現時港鐵一年一綫的更換速度亦難以再加快。

相關新聞：港鐵荃灣綫新信號系統3.15啟用 料「磨合期」會現車門未對準幕門等小問題

