港鐵荃灣綫新信號系統3.15啟用 料「磨合期」會現車門未對準幕門等小問題

港鐵荃灣綫新信號系統將於3月15日（星期日）正式投入服務，取代自1996年沿用至今的舊有系統。港鐵指，為確保信號系統順利切換，公司已完成一系列安全及穩定性測試，包括在「信號系統綜合模擬測試平台」進行大規模、涵蓋不同情景的模擬測試；自2024年中起的18個月，港鐵亦在非行車時間進行多項實地測試，包括模擬日間繁忙時段的列車服務安排，其間每列在荃灣綫運作的列車均已完成至少200公里測試。

舊信號系統會暫留作應變

港鐵表示，參考業界在系統切換後磨合期的經驗，新系統於實際營運載客時，初期可能出現不影響行車安全的個別情況，例如列車停站時，車門與月台幕門的位置或未能完全精準對齊，或於個別路段出現自動的速度調整。公司會持續就系統作出微調，令列車運作更為順暢，並密切監察新信號系統的運作表現，並已制訂全面的應變管理方案；在新信號系統投入服務初期，現有信號系統將暫時保留，作為整體應變及風險管理措施的一部分。

目標每年更換1市區綫系統

港鐵指，公司會繼續以審慎原則，有序地推展其餘3條市區綫的信號系統更換工程。港島綫由去年底起已於非行車時間展開前期測試，今年將逐步擴大實地測試範圍及增加測試列車數目；觀塘綫及將軍澳綫的相關工作亦正按照計劃進行。按現時進度，公司預計每年可完成一條市區綫的信號系統更換工程，整體項目預計在2029年完成。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰