中華總商會舉辦春節酒會 李家超冀新一年如駿馬般靈動矯捷、百業興旺

香港中華總商會今日（24日）舉辦春節酒會，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任張勇等人出席。李家超表示，今日是農曆大年初八，祝願大家馬年馬到功成，萬事如意，寄語新一年如駿馬般靈動矯捷，勇往直前，百業興旺。

李家超：新一年香港會騰躍四海

李家超表示，回顧過去一年，香港經濟表現穩健，GDP按年增長達到3.5%，本地零售市場亦見起色，零售業總銷貨額回復增長。他指本港是國際金融及航運中心，在多項國際表現一馬當先，並再次獲評為全球最自由經濟體。另外，去年本地公司註冊數字錄得顯著增長，而駐港海外公司總數亦達到11,000多間，數字均表現強勁，如同股市興旺，為新一年帶來好兆頭。

展望新一年，他指政府會積極制定並配合國家「十五五」規劃，帶領社會各界對接國家發展戰略，並更主動地發揮香港國際影響力，強調新一年香港會騰躍四海，積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

蔡冠深：中總繼續扮演好工商界與政府溝通橋樑

中總主席蔡冠深表示，新一年中總將繼續推動會員配合特區政府依法有效施政，扮演好工商界與政府溝通橋樑；更會強化聯絡內地工作、開拓商機，深入了解國家最新政策。他提到，中總團隊即將前往北京參與兩會會議，團隊最關注的議題是國家「十五五」規劃，對國家發展至關重要，許多身為全國政協委員或人大代表的成員亦將提交相關提案。此外，隨着財政預算案即將公布，中總期望預算案能順應經濟變化，進一步促進香港的繁榮發展。

蔡冠深表示，北部都會區建設備受關注。他坦言，香港單靠自身發展創科中心存局限，關鍵在於如何融入大灣區，特別是與緊鄰的深圳實現無縫對接和協同發展。為此，他期望特區政府能革新傳統賣地模式，借鑒內地開發經驗，為特定企業提供特別優惠政策，以吸引目標企業落戶，達到「搶人才、搶企業」目的。

政府推北都城鄉共融基金 蔡冠深指值得肯定的好事

新一份《財政預算案》明日出爐，《星島》獲悉，政府計劃撥款1至2億元成立「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊文化旅遊。蔡冠深表示支持。他認為有關城市經濟發展的文化活動，例如近期舉辦的煙花匯演，在春節期間成功吸引大量外國遊客，成效顯著，特區政府若有基金支持相關文化發展項目，稱「這是值得肯定的好事。」

前特首曾蔭權、林鄭月娥亦有到場。

新市場來自中東、東盟、南美等新興市場

巴拿馬政府昨（23日）強行接管兩個港口並撤銷經營權，蔡冠深認為有關做法不恰當，他提及中美關係作為全球最重要的雙邊關係，鑑於現屆美國政府施政存在高度不確定性，難以作出穩定性預測，形容「是好，是不好。」因此只能密切觀察實際形勢發展。作為企業家應積極開拓新興市場機遇，他提到過去一年中美貿易額雖然錄得近半的顯著跌幅，但國家整體對外貿易總額並未因此萎縮，新增的貿易動力源自包括中東、東盟、南美等新興市場，因此香港同樣需要探索新的市場方向。

姚祖輝：現階段重點應鞏固好現有的「三大中心」

姚祖輝認為香港市民大眾，不論任何年齡，都應該熟讀國家「十五五」規劃。他提到，以往經常討論的「四大中心」、「八大中心」，現階段重點應是鞏固好現有的「三大中心」，其中，香港最為成功的國際金融中心地位需要進一步鞏固。除了股票市場，還可以在人民幣國際化、發展黃金大宗交易市場、債券及期貨等多個範疇做強做大，將金融市場整套體系做得更完善。

記者、攝影：黃子龍