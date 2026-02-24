Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴拿馬政府強行接管兩個港口 特區政府提出嚴正抗議予以譴責

政情
更新時間：13:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-24 HKT

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（24日）向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，香港特區政府對巴拿馬政府昨日（23日）強行接管和記港口巴拿馬港口公司經營的兩個巴拿馬港口並撤銷經營權，破壞合約精神，表達強烈不滿和反對，並強調會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。

政府發言人重申，巴拿馬最高法院早前裁定該公司經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，完全是罔顧事實，背信棄義。相關公司已提出並啓動仲裁程序，但巴拿馬政府昨日強行接管兩個港口，嚴重損害香港企業的合法權益和違反合約精神。特區政府對此粗暴行徑予以譴責。

特區政府再次敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

發言人強調，相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

相關新聞：

李家超再敦促巴拿馬政府尊重合約精神 會審視現在及未來在當地的投資
 

