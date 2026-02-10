李家超再敦促巴拿馬政府尊重合約精神 會審視現在及未來在當地的投資

巴拿馬最高法院早前裁定，巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲。行政長官李家超今早（10日）在行會前見傳媒時，重申特區政府對事件表示強烈不滿，反對任何外國政府在國際經貿關係中，使用脅迫、施壓或其他不合理的政治手段。他再次敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平公正的營商環境，確保企業的合法權益，不受干預。

香港企業應獲得公平及合理待遇和保障

他提到，商務及經濟發展局局長丘應樺上周已再次召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿，認為巴拿馬對合法經貿關係的出爾反爾，破壞了巴拿馬的信用，將對當地的營商環境及經濟發展，造成深遠的損害，並嚴重破壞國際貿易規則，認為香港企業在巴拿馬經營及投資，應該獲得公平及合理的待遇和保障。

他指，外交部已清晰表明，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業合法權益，特區政府會全面支持及配合國家所採取的措施。他相信今次的事件已損害投資者對巴拿馬當地的營商環境信心，會審視現在及未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合約精神，以及企業的合法理益。

記者：郭詠欣

相關新聞：

丘應樺再次召見巴拿馬駐港總領事 就巴方法院裁決表達強烈不滿

港澳平：巴拿馬法院裁決是屈從霸權 嚴重損害港企合法權益

巴拿馬難抗美國魔掌 政商一心捍衛權益

