港澳平：巴拿馬法院裁決是屈從霸權 嚴重損害港企合法權益

中美洲國家巴拿馬最高法院日前於網上宣布判決，裁定授予長和集團子公司營運兩個巴拿馬運河港口的合同違反該國憲法，特許經營合約續約無效。國務院港澳辦公室今日（3日）發表題為《巴拿馬自我打臉自食惡果》的「港澳平」署名文章，批評裁決是屈從霸權，罔顧事實，嚴重損害企業合法權益，並警告巴方若一意孤行，必將付出沉重代價。文章又提到，有關香港企業在當地投入逾18億美元，為巴拿馬創造數以千計的就業崗位，批評巴方對此不僅不加珍視，反以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，相關行為意味着向國際投資者釋放「巴實際上無法為投資者提供任何保障」的信號。

文章強調，中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸凌行徑絕不會坐視不理，呼籲巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返。

全文如下：

港澳平：巴拿馬自我打臉自食惡果

日前，巴拿馬最高法院以所謂「違憲」為由，裁決有關中國香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效。該裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益，理所當然受到中國政府和香港特區政府的堅決反對，受到香港社會各界的強烈聲討。

有關裁決於法無稽、於理乖張，堪稱荒謬至極。有關中國香港企業的巴拿馬運河港口特許經營合約自簽署以來已履行近30年，續約前後獲得巴拿馬審計部門及主管機構確認「有實質遵從合約條款」「完全履行合約責任」。在法律條文未發生根本變化、也未出現任何違法事實的情況下，巴拿馬最高法院宣布合約「違憲」，是對法治原則和契約精神的嚴重踐踏。有關中國香港企業在當地依法經營過程中，累計投入逾18億美元，為巴拿馬創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，實質上是對巴自身利益的損害。有關企業的港口特許經營權合約乃由雙方公平自願簽訂，歷經巴多屆政府和國會認可，現在巴方卻裁定合約違憲，意味將來同樣可以裁定巴方任何時期批准的其他特許經營權合約違憲，這向國際投資者釋放的信號是，巴實際上無法為投資者提供任何保障。此舉可謂自毀國家信用，將對該國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。巴當局無視社會各界擔憂而執意為之，無異於搬起石頭砸自己的腳。

有關裁決屈從霸權、為虎作倀，實在可恥可悲。巴拿馬媒體曾一針見血地批評某些國家在港口問題上的霸權行為。明眼人都看得很清楚，有關裁決反映出巴拿馬當局完全對霸權「跪低」「獻媚」。這從有關裁決作出後某些國家政客第一時間聲稱「感到鼓舞」可見一斑。長期以來，某些國家奉行唯我獨尊的霸權邏輯，屢屢以「國家安全」「地緣戰略」為幌子，採取霸凌手段脅迫他國服從其意志，並威逼他國打壓第三方國家企業，將商業問題政治化，煽動衝突、對抗、遏制、脫鈎，破壞國際政治經濟秩序，違背和平、發展、合作、共贏的時代潮流。巴拿馬作為主權國家，本應獨立自主、捍衛自身在國際關係中的平等地位，卻屈服於霸權淫威，甘為霸權驅使。有關裁決讓國際社會強烈感受到，該國的司法獨立已淪為笑話，無任何公信力可言。其如此做法，必嚴重損害巴拿馬與國際社會其他主體關係。歷史已反覆證明：任何國家若執意逆流而動，終將在世界進步浪潮中被拋棄，助紂為虐者也必遭反噬。巴拿馬當局須引為殷鑒！

中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸凌行徑絕不會坐視不理。有關裁決作出當日，中國外交部發言人即在記者會上表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。香港特區政府隨後發表聲明，強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。在此之前，外交部發言人在回應相關事件時亦一再強調，中方堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。這都清晰表明：中國政府維護包括香港企業在內的中國企業合法權益的立場堅定不移，反對經濟脅迫與霸道霸凌的立場堅定不移，對侵犯中國和中國企業正當權益的行徑絕不會坐視不理。中國從來不會屈從於強權政治和霸權主義，有足夠的手段和工具、足夠的實力和能力維護國際經貿秩序公平公正。巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返。如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！

