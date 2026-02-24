銳眼計劃︱鄧炳強：40億預算已「超壓縮」 鏡頭成本僅佔1% 逾半開支用於網絡基礎設施

「銳眼計劃」首階段於2025年底完成，保安局局長鄧炳強今日（24日）在立法會保安事務委員會會議上表示，將推展第二及第三階段「銳眼計劃」，預計2028年全港將有約6萬支閉路電視，項目涉約40億元非經常性開支，他強調預算已「超壓縮」。

僅1%預算用於採購鏡頭

政府計劃在第二階段每年增加超過2萬支鏡頭，目標在2028年達成6萬支的總數，以運用即時數據加強偵測突發事件及加快破案。其後，第三階段將於2028至2031年展開，為新發展社區額外增加約6,500支鏡頭。鄧炳強指，繼續推行計劃的具體理由，包括擴大閉路電視覆蓋範圍協助執法、整合第三方的閉路電視資源和加強運用人工智能。警務處會以直接採購的方式，提高項目安全性及可靠度，包括保障供應鏈穩定性、增強保障系統長期安全及可用性，確保不會留有「後門」。

針對外界質疑項目成本高昂，鄧炳強澄清，40億預算中，用於採購鏡頭的費用僅佔約1%，即5,200萬元，平均每支鏡頭約1,000元，並非部分市民所想「40億去新加5萬幾個鏡頭，咪每個鏡頭差唔多7萬蚊？」的情況。他強調，大部分開支（超過一半）將用於網絡基礎設施，包括鋪設光纖、建設影像管理及接入系統，以及建構人工智能影像分析工具。他形容預算經過嚴格審視，甚至有同事認為標準「刻薄」，並表示公帑「慳得就慳」，但該花的亦必須花。

設多重措施保障私隱 影像31日後自動銷毀

選委界吳傑莊擔心記憶體等科技產品價格上漲可能導致預算超支，鄧炳強回應稱，預算中已預留約3億元用於儲存設備，並設有5%的應急費用作為緩衝，以務實應對市場價格波動。

至於9,100萬的安全及私隱風險評估，鄧炳強強調政府已採取一系列保障措施。所有安裝地點均會設置清晰告示，而系統已委託獨立顧問進行私隱影響評估，並諮詢律政司及私隱專員意見。技術上，系統全面落實數據加密、儲存權限控制及設有存取日誌（audit log）等規範。內部指引嚴格規定，影像存取須獲特定級別人員授權，而所有影像在儲存31日後將自動銷毀，除非獲更高級別批准作特殊用途。

應急費承擔市場風險

選委界范駿華指出，項目採用直接採購方式，質疑為何合約細則中的應急費用、僱員合約及場地準備等開支，需由政府承擔，而非由理應具備專業能力的承辦商負責。

鄧炳強澄清，直接採購並非只與單一公司合作，而是分別向不同承辦商採購光纖鋪設、器材及軟件等。當局指，揀選承辦商時已考慮國家安全風險，並會向多於一間合資格的公司問價，以獲取更務實的價格。至於預留5%的應急費用，是考慮到部分工程條款列明，若物料等市場價格浮動，當局或需補回差價。另外，費用亦用以承擔因工程日期變動等情況下，政府需承擔的部分風險。

記者：李健威