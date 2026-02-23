35+顛覆案︱政府：案件鐵證如山情節嚴重 上訴庭維持原判證危害國安終須受懲

「35+顛覆案」中，11人早前上訴定罪刑期，認罪被告中則有黃子悅連上訴刑期，合共12名被告提出上訴，律政司另上訴劉偉聰罪脫。上訴庭今早駁回全部定罪脫罪及刑期上訴，維持原判。特區政府回應上訴結果時指，上訴法庭駁回定罪及判刑上訴，說明任何顛覆國家政權、危害國安者終須受懲。發言人強調，案中45名被定罪被告罪有應得，律政司正研究是否就一名脫罪被告的裁決提出上訴。

「35+」意圖推翻政治架構 嚴重性不下於推翻政府

特區政府發言人表示，本案共45名被告被定罪。原審法庭早前頒下的裁決理由書，已清晰指出在2020年3、4月時，所謂「35+計劃」終極目的和用意已經非常清楚地向公眾展示，就是要破壞、摧毀或推翻《基本法》和「一國兩制」方針確立的現行香港特區政治制度和架構。法庭指出以戴耀廷為首的被告投入大量時間和金錢預謀策劃所謂「初選」，其他被告均積極參與，盡全力希望令「35+計劃」成功，若該計劃成功執行到底，將產生極為深遠的負面影響，其嚴重性不下於推翻香港特區政府。

發言人又指，在審訊過程中，更揭示了涉案人士提出的「攬炒十步曲」計劃，同時通過大規模街頭暴動及其他手段，使香港社會陷入停頓，加上國際政治及經濟制裁，以達至「攬炒」效果，令市民受苦。本案鐵證如山，犯罪情節嚴重，被定罪人士罪有應得。上訴法庭駁回有關的定罪和判刑上訴正好說明，任何人想要顛覆國家政權、危害國家安全，最終都必須依法受到懲治。

律政司研究就一人脫罪裁決上訴

至於維持原審法院因證據不足，未能肯定一名被告有參與串謀罪行的裁決，律政司將審慎研讀判詞，並研究是否提出上訴。

強調堅決打擊危害國安行為

發言人表示，香港特區是法治社會，《香港國安法》和《維護國家安全條例》明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。法庭就本案上訴作出的判決，足證香港特區司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人均嚴格按照適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案條例》的保障下，享有接受公平審訊的權利。法院嚴格按照證據和所有適用法律判案，案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同；而控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人犯罪，被告人才可被法庭定罪。

發言人強調，維護國家安全是每位市民天經地義的責任，特區政府堅決嚴厲打擊危害國家安全的行為和活動，有法必依，違法必究，執法必嚴。特區政府會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。