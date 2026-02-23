陳仲尼扮船長推廣「出海」平台 冀助內地企業藉港優勢拓國際商機︱Kelly Online

民建聯立法會議員陳仲尼今日（2月23日）在金鐘政府總部東翼行人天橋以「船長」造型亮相，推廣政府新成立的內地企業「出海」一站式平台，協助內地企業利用香港專業服務開拓國際市場。

陳仲尼一身「船長」裝扮，寓意企業「出海」。民建聯提供

陳仲尼一身「船長」裝扮。民建聯提供

陳仲尼感謝行政長官接納其去年5月的建議，整合投資推廣署、貿發局及駐內地辦事處資源，組成專班及一站式平台，助力內地企業「出海」。他指出，面對國際地緣政治風險升溫，內地企業拓展海外市場的需求殷切，但常遇國際法律、會計、金融及認證等障礙。香港憑藉國際金融中心地位及專業服務優勢，能提供法律、會計、品牌推廣等一條龍支援，更可協助企業來港上市，拓寬融資渠道，讓港商從中獲得商機。

陳仲尼透露，今日頭戴船長帽，手持舵輪道具的造型，是他與團隊集思廣益的成果。他期望政府做好平台推廣工作，讓內地企業認識本港提供的平台，再安排專人介紹專業服務，其後亦要檢查服務是否到位，以一條龍方式把工作做旺做好。他觀察到，港交所的上市平台是內地企業經常提及的需求。

他強調，香港是協助內地企業「出海」的理想啟航港口，期望平台能助力內地企業進軍國際市場。

記者：周育瑩