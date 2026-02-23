Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳仲尼扮船長推廣「出海」平台 冀助內地企業藉港優勢拓國際商機︱Kelly Online

政情
更新時間：14:27 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:27 2026-02-23 HKT

民建聯立法會議員陳仲尼今日（2月23日）在金鐘政府總部東翼行人天橋以「船長」造型亮相，推廣政府新成立的內地企業「出海」一站式平台，協助內地企業利用香港專業服務開拓國際市場。

陳仲尼一身「船長」裝扮，寓意企業「出海」。民建聯提供
陳仲尼一身「船長」裝扮，寓意企業「出海」。民建聯提供
陳仲尼一身「船長」裝扮。民建聯提供
陳仲尼一身「船長」裝扮。民建聯提供

陳仲尼感謝行政長官接納其去年5月的建議，整合投資推廣署、貿發局及駐內地辦事處資源，組成專班及一站式平台，助力內地企業「出海」。他指出，面對國際地緣政治風險升溫，內地企業拓展海外市場的需求殷切，但常遇國際法律、會計、金融及認證等障礙。香港憑藉國際金融中心地位及專業服務優勢，能提供法律、會計、品牌推廣等一條龍支援，更可協助企業來港上市，拓寬融資渠道，讓港商從中獲得商機。

陳仲尼透露，今日頭戴船長帽，手持舵輪道具的造型，是他與團隊集思廣益的成果。他期望政府做好平台推廣工作，讓內地企業認識本港提供的平台，再安排專人介紹專業服務，其後亦要檢查服務是否到位，以一條龍方式把工作做旺做好。他觀察到，港交所的上市平台是內地企業經常提及的需求。

他強調，香港是協助內地企業「出海」的理想啟航港口，期望平台能助力內地企業進軍國際市場。

記者：周育瑩

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前