財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億

《財政預算案2026》今日（25日）上午11時公布。財政司司長陳茂波早前指，受惠印花稅收入增加，本財政年度經營帳目可提前恢復盈餘，綜合帳目更成功「轉虧為盈」錄得29億元盈餘。 2026/27年度經營帳目預計有約119億元盈餘，非經營帳目預計有約901億元赤字，計及政府債券發行額約1600億元及償還約597億元款項後，年度綜合盈餘預計為221億元。中期預期方面，非經營帳目因基建開支仍會出現赤字。計入發行債券淨所得，政府綜合帳目在未來五年均會錄得盈餘。

政財有改善，今年預算案「派糖」力度有所增加，包括提高薪俸稅退稅、差餉寬免、子女免稅額等。另外領取社會保障金的合資格人士，獲發放金額相當於1個月的綜合社會保障援助標準金額。不過電動私家車「一換一」計劃，本年3月底完結後會告終。

預算案支援措施：社會保障金額外領一個月 基本免稅額增加至14.5萬

為向市民和企業提供支持，並考慮到政府的財政狀況，政府會推出以下措施：

（1） 寬減2026/27年度首2季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元；

（2） 寬減2026/27年度首2季的非住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約44萬個非住宅物業，政府收入將減少約4億元；

（3） 寬減2025/26課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在2025/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約53億元；

（4） 寬減2025/26課稅年度100%的利得稅，上限為3,000元，全港約17萬1千家企業受惠。有關扣減會在2025/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約5億元；以及

（5） 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於1個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約65億元。

此外，政府建議由2026/27課稅年度起：

（1） 把基本免稅額及單親免稅額由13萬2千元增加至14萬5千元，已婚人士免稅額由26萬4千元增加至29萬元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35億6千萬元；

（2） 把子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6億8千萬元；以及

（3） 增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9億7千萬元。具體調整如下：

· 供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由5萬元增加至5萬5千元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；

· 供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2萬5千元增加至2萬7千5百元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及

· 父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元。

財政預算案2026 即睇支援措施詳情：

預算案公布 至2031年經營帳目持續維持盈餘

【12:59】本年度經營帳目盈餘513億、非經營帳目仍有赤字。計及債券相關後，預計本年度綜合帳目錄得29億元盈餘。

【12:54】陳茂波宣布，會在不影響外匯基金穩定的前提下，從外匯基金將1500億元，分兩個財政年度，轉撥基建工程儲備金。

【12:52】1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由百分之4.25調高至百分之6.5，影響約百分之0.3的住宅物業交易，估計每年可增加約10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至明日開始生效。

【12:50】公務員來年薪酬調整，將按既定機制進行薪酬趨勢調查，由行政長官會同行政會議考慮六大因素決定。

【12:45】陳茂波指，2025/26年度的經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債淨所得則大致平衡。

中期而言，在2026/27年度至2030/31年度期間，經營帳目將持續維持盈餘；非經營帳目則主要因為基建開支處於高水平，每年仍會出現赤字。由於基建項目是投資香港的未來，將適度增加發債以滿足這方面的資金需要。期內，預計財政儲備將逐步增至超過7000億元。

整體而言，政府財政已有明顯改善。

【12:40】政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。

預算案︱電動私家車「一換一」告終！

【12:38】政府已為大埔火災受影響人士提供全方位支援，亦剛公布後續的長遠居住安排，並為此預留40億元。

陳茂波提到，市建局下半年會推出加強版「招標妥」，除提供更嚴謹的預審名單外，亦為業主就聘請顧問和承建商提供專業意見及支援。此外，市建局會提供資助，鼓勵業主善用「招標妥」的收費服務。就這兩項措施，建議向市建局撥款共3億元。

發展局亦正全面檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃，會為此預留30億元。亦會撥款十億元延續「優化升降機資助計劃」，為業主提供資助。

【12:31】陳茂波指未來五年，會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位的土地。來年賣地表包括9幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局（市建局）及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位。他特別強調，用地的具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。

考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地。另外，港投公司將會與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並把有關項目與目標行業的企業對接。

推全新光影巡禮主題表演 取代「幻彩詠香江」

【12:27】電動私家車首次登記稅寬減安排於3月底屆滿後不再繼續。

【12:20】政府會繼續聯同啟德體育園公司，爭取舉辦更多大型國際體育賽事和活動。

【12:16】繼去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。來年政府會向旅發局撥款16.6億元。

【11:59】財政司司長會成立並主持「稅務政策諮詢委員會」，廣納工商專業界別人士的意見，使香港的稅務政策更好支持經濟發展。

【11:54】就加強規管放債人，政府將於下月發表諮詢結果及具體措施，以處理過度借貸問題及更好保障市民。

優化向僱主追討拖欠供款程序 保障僱員權益

【11:53】積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，以保障僱員權益，並為受託人及相關服務供應商在投資強積金方面增加彈性。積金局今年諮詢持份者後，政府會提交條例修訂草案。

【11:47】為優化營商環境及方便企業進行內部重組，政府建議放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍。將於年內提交條例修訂草案，有關建議適用於即日起簽訂的文書。

「打風不停市」為庫房帶來額外25億元收入

【11:43】政府會推進人民幣國際化，定期發行不同年期人民幣債券，積極研究加快落實在港推出國債期貨。

【11:42】陳茂波指，港交所2024年9月實施「打風不停市」安排以來，有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並帶來約25億元印花稅收入。為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所將推進以下工作：

1. 在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；

2. 在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；以及

3. 改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）和業界在年内推出無紙證券市場制度。

政府亦會推進下一階段改革，包括優化上市公司持續規管架構；為海外公司來港第二上市提供具體指引；納入更多海外市場為認可交易所；以及繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台。

【11:27】政府正研究進一步推動在北都持有土地的發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案。期望通過三方合作，引導相關的土地和企業資源對接香港重點發展產業方向，讓商界更深度參與香港經濟的創科轉型，合力加速北都發展。

政府也會向立法會申請注資一百億元予河套園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。新田科技城是河套的延伸，與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整的產業生態圈。政府今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資一百億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。【11:20】僱員再培訓局，將會升格為技能提升局，提升僱員的競爭力。統計處將會推出新的網上數據平台；政府將會利用AI提升公共服務水平，包括交通、就業服務等，以及水浸預警。

預算案「派糖」力度增？陳茂波：可適度增加對市民和中小企支援

【11:18】此外，財政司司長會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

預算案公布 升格僱員再培訓局為「技能提升局」

【11:15】財爺提到，行政長官將率領跨局跨部門專班，帶領香港主動對接「十五五」規劃，並首次制訂香港的五年規劃。我們會更積極融入和服務國家發展大局，以有為政府結合高效市場，推動經濟朝高質量、高增值、多元化的方向前行。

【11:08】陳茂波預測香港經濟在2027年至2030年間，平均每年實質增長百分之3，基本通脹率為平均每年百分之2。預測今年本港經濟增長2.5%至3.5%，整體通脹率1.8%。

【11:02】陳茂波指，預期今年經濟勢頭持續良好。今年度的經營帳目恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，亦提早恢復平衡，在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。

今年《預算案》封面顏色為紫色，陳茂波解釋，這寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。政府去年預計，本年度會錄得約670億元赤字，但陳茂波早前已預告經營帳目可提前一年恢復盈餘。公共財政狀況有改善，政界預期今年「派糖」力度會增加，相信薪俸稅退稅、住宅差餉寬免等紓困措施會延續；多個政團亦要求提高子女免稅額，相信《預算案》會有著墨。

此外，政府劃撥款約2億元成立「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊文化旅遊，識別具商業吸引力項目，發展一日遊或深度遊等，北部都會區超過200條鄉村將包括其中。

不過，部分措施料不會推行，例如派消費劵、用強積金置業等。電動私家車「一換一」稅務寬減計劃去向亦備受關注，由於電動車普及程度已大增，政府今年有機會進一步減少優惠，觸發車行近月以「最後機會」作招徠促銷，不少車主「趕尾班車」換電動車。

公務員有望「重獲」加薪

至於公務員加薪問題，去年《預算案》罕有公布行政、立法、司法機構一致凍薪，並叫停薪酬趨勢調查。據了解，政府今年會按既定機制決定公務員調薪，即由薪酬趨勢調查委員會進行調查，再交由行政長官會同行政會議決定。

