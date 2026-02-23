Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府公開招聘兩部門首長 議員促恆常化 楊何蓓茵：視乎需要 未必有固定模式

政情
更新時間：11:56 2026-02-23 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-23 HKT

政府首次就食物環境衞生署署長及政府新聞處處長兩個首長級職位進行公開招聘，議員關注未來會否將此機制恆常化。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（23日）在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，未來會否就更多首長級職位進行公開招聘，需視乎個別職位在不同時期的需要，未必會設立恆常化或固定的招聘模式。

議員倡建恆常人才流動機制

勞聯選委界議員林振昇指出，食環署署長過往是晉升階梯的一部分，如可升至常任秘書長，但是次公開招聘卻訂明不會晉升，關注政府會否為公開招聘更多首長級職位訂下時間表，建立恆常化的人才流動機制。

楊何蓓茵回應指，公開招聘較高級職位，特別是部門首長，是基於當時的實際需要。她解釋，由於食環署署長的上級職位為常任秘書長，按規定須由政務官出任，而透過公開招聘從外界引入的人員不屬於政務官體系，因此在條款中必須列明不會再獲晉升。她強調，未來是否增加公開招聘，需視乎不同職位在不同時候的需要，故未必會有固定模式。

相關新聞：食環署長、新聞處長首次公開招聘 月薪近30萬 條件包括「能處理政治敏感議題」、具策略性視野

冀透過公開招聘引入應用科技專才

對於為何選擇公開招聘食環署署長，楊何蓓茵表示，鑑於食環署過去數年進行了多項改革，當局認為在應用科技及執法等方面，或可從外界引進具備相關經驗的專才，為部門帶來不同的做法和思維。

勞聯勞工界議員周小松則關注，政府有何信心招聘沒有政府工作經驗的人士擔任要職。楊何蓓茵回應指，公開招聘不設年齡限制，亦歡迎具有政府或公營機構經驗的人士申請，若內部有符合條件且有興趣的政務官，同樣可以投考。

