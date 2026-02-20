Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

十五五規劃｜林定國：須持續守正創新 強化法治制度支持國家整體改革發展

政情
更新時間：11:49 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:49 2026-02-20 HKT

國家「十五五」規劃下月出台。律政司司長林定國今日（20日）出席電台節目時表示，今年是「十五五」規劃的開局之年，會配合規劃令國家更法治化、市場化、國際化。他強調，法治很重要，香港要在政策上強化法治制度，支持國家整體改革發展。

稱須「守正創新」 拓新興市場

林定國指出，香港雖已累積傳統優勢，擁有國際上推崇的法律制度，維持安全環境，令投資者利益受保障，獲得公平對待，令他們願意來香港投資，但強調，仍要持續「守正創新」，配合國際大形勢作出改善，如將金融服務推廣至新興市場，包括中東或中亞等地，稱「唔可以食老本」。

指「行政主導」與三權分治無衝突

林定國指，「一國兩制」最高原則是維護國家利益，香港要主動發揮相關優勢，幫助國家發展。他又指，香港作為國家資金最流通、開放和國際化的地方，要用好自身角色，與國際作聯繫。他強調香港是「行政主導」，當中有「三權分置」概念，雖不會形容為「三權分立」，但兩者沒有衝突，只要運用好「行政主導」，便能有效地幫助香港融入國家發展大局。

林定國表示，香港其中一個特色是法律制度與內地有所不同，會思考如何更好幫助國家整體發展，以支持國家改革開放的發展。而今年工作重點包括協助其他政策局在法律方面提供相關協助，以配合香港整體規劃，例如北部都會區的發展。

 

