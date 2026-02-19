初三赤口行大運 羅淑佩先入馬場再去主題樂園 笑言「寓娛樂於工作」︱Kelly Online

今日（19日）是大年初三「赤口」，文體旅局長羅淑佩行程滿滿，先到沙田馬場參與賀歲馬開幕儀式，再到迪士尼樂園探班，為員工打氣。她稱馬場氣氛熱鬧，亦樂見賀歲賽馬日入場人次創下疫情後新高。

讚賀歲馬氣氛熱鬧 再赴迪士尼為員工打氣

沙田馬場今日舉行馬年新春賽馬日，歌手陳慧琳、農夫和玄學家麥玲玲賽前在沙圈表演，馬會「馬年大使」郭富城亦親自到場出席馬年盃頒獎。羅淑佩稱氣氛非常熱鬧，到下午4時已有89,000位本地馬迷和旅客入場，創疫情後新高，「大家都熱情得很，興致高、心情好！」

去完馬場，羅淑佩再入迪士尼樂園探班，為樂園員工打氣。她指下午4時半抵達時，園內賓客眾多，不少人在城堡前觀看一日四場的公主和Duffy & Friends 現場歌舞表演，另有許多人已在小鎮大街兩旁等待第二場花車巡遊開始。她亦在大街商店購買新春福袋，笑言是「寓娛樂於工作」。

相關新聞：農曆新年｜初三賀歲馬開幕 陳茂波羅淑佩為醒獅點睛 市民入場感受氣氛、行大運