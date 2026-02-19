農曆新年｜初三賀歲馬開幕 陳茂波羅淑佩為醒獅點睛 市民入場感受氣氛、行大運

今日（19日）是大年初三「赤口」，傳統上不拜年，沙田馬場下午舉行11場新春「賀歲馬」。《星島頭條》記者早上到場視察，見馬場內氣氛熱烈，人山人海。財政司司長陳茂波和文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席開幕典禮，同場亦有歌星陳慧琳及組合農夫獻唱，以及玄學顧問麥玲玲分享開運貼士。

陳茂波羅淑佩為醒獅點睛

賽事開始前舉行開幕典禮，陳茂波和羅淑佩擔任主禮嘉賓，並偕同馬會主席廖長江及馬會行政總裁應家柏等，為醒獅進行點睛儀式。馬會邀請歌星陳慧琳獻唱出多首賀年歌曲，並獻唱《大日子》等經典歌曲；隨後組合農夫亦與堪輿學家麥玲玲合唱《風生水起》，麥玲玲更向馬迷分享馬年旺財秘訣。

現場亦有賀年舞獅匯演，騎師們拿着揮春出場，並以廣東話向馬迷拜年，眾多馬迷聚集在看台邊觀看開幕儀式。

市民入場湊熱鬧感受氣氛：行大運

不少入場馬迷和市民大讚現場氛圍很好，期望馬年身體健康、馬運亨通。市民李先生與妻子今早11時到達馬場，指現場人流眾多，「無諗過馬場能承載到咁多人」。他指，兩夫婦以往都沒有來過馬場，今年適逢馬年特意前來體驗一番，並準備了1000至2000元左右用作投注，「因為同屋企人一起來，他們會教我怎樣去買馬，哪些馬中彩的機會高些，希望能中到。」

鍾女士平日間中來到馬場看賽馬，但今年是第一次，在初三當日入場觀「賀歲馬」，「現場很熱鬧！希望可以馬上發財！」她稱，甫開場便馬上在馬會戶口入了幾百元，「幾百蚊係最起碼！」她又指，觀賽馬後打算前往車公廟求簽、轉風車，然後再去逛街、購物，行程相當緊湊。

石先生中午帶坐輪椅的母親，來到馬場觀馬，他指，他們剛逛完車公廟、轉過風車後來到沙田馬場，自己及家人雖然不是馬迷，但每年初三都會入馬場，感受賀年氣氛，「年年都很熱鬧，很旺。都係到場行下大運，感受下氣氛」。他指，今年人流貌似多過上年，不過自己就無特別準備多少錢投注，單純看心水，亦打算逗留看一兩場後，便帶母親外出吃飯，共敍天倫。

記者：趙克平

攝影：汪旭峰