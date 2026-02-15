粵劇名伶龍劍笙再演《李後主》 「大戲迷」羅淑佩：風采依舊︱Kelly Online

81歲粵劇名伶龍劍笙再度登台，繼一月初公演名劇《李後主》，2月10至14日再加碼演出5場，今日（15日）更有《笙藝光輝詠相傳》折子戲專場，吸引大批戲迷搶飛。文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有入場支持，更指自己作為大戲迷，這兩天非常幸福，大讚笙姐風采依然，完全展現大師風範，是真正的大老倌，希望她能多演出，「以慰戲迷餓戲之苦。」

羅淑佩在社交平台指，自己小時候過年，指定動作是看三、四套「雛鳯鳴」賀歲戲，「當年已經被笙姐的超級風采和藝術造詣深深吸引」。她一連兩日到戲曲中心看戲，指笙姐不單風采依然，更完全展現大師風範，演出水準極高，更提攜後輩，整個戲組，尤其是正印花旦梁芷萁，叫人刮目相看。

羅淑佩又指，衷心希望笙姐能多演出，以慰戲迷餓戲之苦，更大讚笙姐的戲迷幾十年來百分百忠心投入，與現今的應援團相比有過之而無不及，「看見她們真的令人非常感動。」