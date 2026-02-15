何永賢探訪遷出義華大廈居民：逾2萬簡約公屋單位2027年前落成 助告別劣質劏房

長沙灣義華大廈的「劏房」住戶陸續需要搬遷，房屋局去年底已要求區域服務隊全力支援，逐戶「洗樓」及設置街站，向相關住戶提供簡約公屋、過渡性房屋等資訊，並在上月底已安排住戶到3個過渡性房屋項目參觀，讓大家有更多選項及協助。有居民表示，新居生活質素大為改善，不但告別木蝨困擾，亦擁有獨立廚廁，租金更為低廉。

搬遷戶：新居「一覺睡到天光」

房屋局局長何永賢與九龍樂善堂總幹事劉愛詩，於上周五到啟德世運道簡約公屋，探訪由義華大廈遷入的鄧先生。在探訪期間，鄧先生滿面笑容，直言在簡約公屋的生活與過往「爭得遠」，「在這裏一覺睡到天光，不會被木蝨咬，以往在那裡，睡到半夜要起床捉木蝨。」鄧先生說，以往在義華大廈，要與十戶人共用洗手間和廚房，環境很差，現在有自己的獨立洗手間和煮食空間，租金更便宜，還有營運機構之一的樂善堂支援，生活改善了很多。樂善堂亦為行動不便的鄧先生提供了輪椅，現正為他申請電動輪椅。

另一方面，原本住在義華大廈「劏房」的甘伯，亦已搬到元朗過渡性房屋項目「悅安居」約半個月。房屋局政治助理歐陽文倩聯同「悅安居」營運機構的香港青年事務發展基金會理事長陳文偉、協助甘伯找到新住所的區域服務隊的新家園協會總監（社區發展）梁秉堅前往探訪。甘伯說「悅安居」環境寧靜、空氣一流，尤其喜歡單位窗旁的一棵大樹，切合自己種植的嗜好。甘伯現時返回舊居收拾物品，都會向街坊說「覺得這裡很好」。

有見甘伯熱衷於認識新朋友，又有以往在漁護署負責植樹工作的經驗，營運機構也打算邀請他指導項目內的植物栽種。往後帶居民去郊遊時，也可聽甘伯親自導賞，分享當年工作。

逾兩萬簡約公屋單位2027年前落成

房屋局指出，隨着「簡樸房」規管將於3月1日開始登記，部分分間單位住戶或需另覓居所。當局已為此類住戶特設「丙類」申請資格，以申請簡約公屋及過渡性房屋。在供應方面，2027年前將有逾2萬個簡約公屋單位落成，而今年上半年亦有約1400個新的過渡性房屋單位，連同現有單位流轉，當局相信有足夠供應應對社會需求，希望有需要市民把握為自己改善生活的機會，與整個香港社會一起告別劣質「劏房」。