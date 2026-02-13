陳國基訪順利邨兩戶送新年祝福 勉少數族裔加入政府 發揮語言優勢助同鄉融入香港

特區政府一眾官員一連四日走訪全港各區，採望不同階層市民並送上新年祝福。政務司司長陳國基今午（13日）便聯同民青局常秘李百全、觀塘民政專員何立基、多位觀塘區議員及關愛隊成員，到順利邨探訪兩戶家庭，送上節日祝福，並感謝關愛隊一直以來的貢獻，鼓勵團隊繼續服務社區。

陳國基一行人首先探訪一對年約70歲的夫婦權哥權嫂。兩人表示，他們不時到長者中心參與活動，並讚揚邨內環境清幽。他們感謝關愛隊在日常生活中提供貼心協助，並向陳國基反映，期望區內的東九龍智慧綠色集體運輸系統能盡快落成，使日常出行更為便捷。

一行人隨後探訪一個印度裔家庭，並鼓勵其就讀大學四年級的兒子投考紀律部隊。陳國基提到，警務處近年已容許錫克教警員以頭巾替代警帽，正是促進種族共融的實例，鼓勵少數族裔青年發揮其語言及文化優勢，協助同鄉融入香港。