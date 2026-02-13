Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳國基訪順利邨兩戶送新年祝福 勉少數族裔加入政府 發揮語言優勢助同鄉融入香港

政情
更新時間：19:15 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:15 2026-02-13 HKT

特區政府一眾官員一連四日走訪全港各區，採望不同階層市民並送上新年祝福。政務司司長陳國基今午（13日）便聯同民青局常秘李百全、觀塘民政專員何立基、多位觀塘區議員及關愛隊成員，到順利邨探訪兩戶家庭，送上節日祝福，並感謝關愛隊一直以來的貢獻，鼓勵團隊繼續服務社區。

陳國基一行人首先探訪一對年約70歲的夫婦權哥權嫂。兩人表示，他們不時到長者中心參與活動，並讚揚邨內環境清幽。他們感謝關愛隊在日常生活中提供貼心協助，並向陳國基反映，期望區內的東九龍智慧綠色集體運輸系統能盡快落成，使日常出行更為便捷。

一行人隨後探訪一個印度裔家庭，並鼓勵其就讀大學四年級的兒子投考紀律部隊。陳國基提到，警務處近年已容許錫克教警員以頭巾替代警帽，正是促進種族共融的實例，鼓勵少數族裔青年發揮其語言及文化優勢，協助同鄉融入香港。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前