區議員派白色利是封？趙式浩：無興趣可以唔用 風水角度解釋避用紅色原因

南區區議員、經民聯成員趙式浩自費製作一批利是封供居民領取，惟因利是封並非傳統紅色，引起居民不滿，在社交平台發帖質疑「你爸爸趙世曾冇教你利是封應該係紅色嘛？收到真係即場撕爛佢」。趙式浩其後在社交平台發文解釋，選色背後是出於風水考量，並就事件致歉。

趙式浩稱利是封費用由個人承擔

趙式浩表示，今年區議會並無為大家準備利是封，考慮到居民需要，遂自費印製一批利是封供有需要居民領取，強調費用全由個人承擔，未有動用公帑，而辦事處經常用自己的資源服務居民，稱政府給予辦事處的資源十分有限。

「火旺之年」避紅用黃 惟印色有偏差致效果偏白

至於利是封並非紅色，趙式浩以風水角度解釋，去年乙巳年及今年丙午年均屬火，去年蛇年（巳年）亦代表烈火之象，故去年火災頻繁。今年丙午年，天干地支皆火，南區位處香港南面，南面屬火，加上紅色本身亦屬火，一年之初的選擇十分重要，若年頭使用紅色，容易形成「火上加火」。因此，他從南區風水角度考量，希望新一年更風調雨順，故避免以紅色作為利是封主色。

他續指，利是封設計以金黃色（米黃色）為底色，黃色屬土，火生土，能夠減緩火的影響；輕金色屬辛金，丙辛合水，亦有助化解烈火影響。不過他承認，設計稿中底色為金黃色，但實際打印出來後黃色底色顯得較淡，呈現偏白效果，與原設計有偏差，認為並不理想，若因此令部分居民不滿，他表示歉意，並已向印刷公司嚴正反映問題，辦事處正跟進處理。

趙式浩：居民對利是封不感興趣可不用

趙式浩又指，利是封放置在不同地點供居民自行選擇領取，若不喜歡該款設計，辦事處還有其他利是封可選，數量有限，先到先得。對於設計，他認為每個人都有個人喜好，居民若不感興趣可選擇不用，這只是一個額外選擇，希望為大家提供多一點便利。

他最後表示，2008年左右開始學習風水命理，一直有閱讀不同命理書藉研究，至今近18年，但在疫情前因某些原因已「金盆洗手」，現已沒有再為人看相，又提醒「今年大家要特別小心用火」。

趙式浩傍晚更新貼文指，「我自己就覺得米黃（色）多好多，唔係好白，你認為呢？事實係今日下午多咗居民睇到報道後，過嚟指定要攞呢個利是封。」

