李家超歲晚落區 探訪長者讚居家安老典範 商社會高齡化對策

農曆新春將至，特區政府主要官員今天（2月13日）起展開18區歲晚家訪，行政長官李家超在年廿六，先探訪在啟德青年驛站旅舍「啟航1331」中受大埔宏福苑大火影響的居民，其後轉往油麻地駿發花園探訪長者，期間吸引不少市民及旅客圍觀。他向在場市民揮手問好，並祝願市民馬到功成、身體健康，一切順利、小朋友學業進步，一起開心過馬年，亦呼籲旅客多走看看，多買東西。

李家超沿途與市民交流 被讚親民

李家超一行人在家訪時逗留約40分鐘後離開，隨後與多名長者交流，其間和一名坐輪椅的婆婆聊天，婆婆指會和朋友一起出來晒太陽、「傾偈」，並會和朋友在茶樓飲茶。李家超祝願婆婆身體健康，「馬年比今年好，一年比一年更好」。最後李家超前往救世軍油麻地長者社區服務中心活動室探望長者。

黃小姐表示，特首問及寶寶的年齡及學說話的情況，提醒寶寶「著多件衫」。她認為政府近年推出的新生兒鼓勵措施反應良好，自己亦有受惠。適逢臨近新年，看到特首到訪社區關心長者，感到非常高興，並表達感謝。

市民李先生表示，特首親切問候其生活狀況，由日常飲茶、辦年貨等小事談起，自己自1993年起居於上址，至今超過30年。他形容特首親民，感謝特首關心。高女士表示，與特首交流期間被問到會否參與製作傳統小食，她笑言自己不懂做「角仔」，形容李家超十分友善，希望政府搞好經濟。

政府一直貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針

李家超隨後在社交平台表示，在油麻地駿發花園分別探訪一名獨居長者和一個雙老家庭，又參觀屋苑內的長者地區中心，與一群長者齊高歌、玩遊戲，同慶新歲。抵達駿發花園前，李家超和麥美娟到訪由啟德社區隔離設施改造的青年驛站旅舍「啟航1331」，探訪在那裡暫住的大埔宏福苑居民，了解他們對長遠住宿安排及其他相關議題的看法。

李家超表示，在駿發花園探訪的兩戶長者雖年事已高但身體壯健，更長期擔任義工，是居家安老的典範。他提到，政府一直貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，去年《施政報告》亦提出多項相關措施強化居家安老政策。

高齡化對策工作組探討社會高齡化對策

李家超表示，根據政府統計處推算，本港年滿65歲或以上的長者人口比例，將由2021年約兩成上升至2046年約36%，即平均每三名港人中，就有多於一名65歲或以上的長者。

他續指，為應對人口老化的挑戰，在去年《施政報告》宣布成立社會高齡化對策工作組，以高層次領導各個範疇的政策措施。工作組由政務司副司長擔任組長、勞工及福利局局長擔任副組長，成員包括全體15個政策局，將探討如何善用社會資源和市場力量，推動跨界別合作，制定適時對策應對社會高齡化。工作組亦會考慮推動銀髮經濟的進一步發展，並吸納諮詢安老事務委員會意見，完成後向李家超提交報告。

記者：黃子龍

攝影：陳浩元、盧江球